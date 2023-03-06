К резюме на HeadHunter теперь можно добавлять видео о себе

HeadHunter, российская платформа онлайн-рекрутинга, добавила опцию записи видео о соискателе в резюме. Это позволит презентовать себя еще до приглашения на собеседование, быстро выделиться среди других кандидатов и рассказать работодателю о своих навыках. Записать небольшое видео в приложении HeadHunter. Об этом CNews сообщили представители HeadHunter.

В HeadHunter предоставил возможность соискателям заранее записать видеопрезентацию и приложить ее к текстовому резюме. Это дополнительный инструмент для самопрезентации, а не альтернатива привычному резюме. Для соискателя это возможность красиво подать себя, коротко и емко рассказать о своих навыках. Резюме с самопрезентацией в формате видео привлекает большее внимание работодателей. Чем полнее соискатель представит себя на старте, тем больше вероятности, что вакансия мечты достанется именно ему. Для работодателей видео с презентацией кандидата — удобная, экономящая время возможность быстрее познакомиться с соискателями и закрыть вакансию.

«Мы просмотрели все видеоролики, которые уже появились в профилях соискателей, и отметили, что качество записанных видео приятно превзошло наши ожидания. Люди самых разных профессий — от курьеров до финансовых директоров — подходят к вопросу ответственно и креативно. Записывают видео, в которых рассказывают о себе и о своих навыках», - сказал Никита Еськов, менеджер по продукту.

Сейчас добавление видео доступно всем зарегистрированным пользователям с актуальными версиями iOS и Android. Пока эта функция работает только в мобильном приложений HeadHunter, а длительность ролика ограничена одной минутой.

Запись ролика для HeadHunter ничем не отличается от обычной видеосъемки на мобильный. После того как видео записано, его можно просмотреть и, если все устраивает, добавить в профиль. Также можно добавить готовую запись и из галереи. Когда видео добавлено на HeadHunter, его также можно пересмотреть, удалить или загрузить вместо него новое.

Когда работодатели или рекрутеры просматривают базу резюме, они видят, у каких соискателей есть видеопрезентации, и могут сразу их посмотреть. Также значок воспроизведения видео появляется в чате HeadHunter, где соискатель общается с работодателем.

«По итогам опросов мы видим, что у работодателей есть интерес к видеоконтенту. 57,7% сказали, что им интересны видеопрезентации от соискателей, и только 16,8% ответили, что такая форма им не подходит», - отметил Никита Еськов.

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HeadHunter — российская платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 515 тыс. компаний. База компании содержит 60 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2022 г. составило свыше 870 тыс. ежемесячно. HeadHunter – аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.