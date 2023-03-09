«Корус консалтинг» автоматизировал управление гейтами на складах Lamoda

ГК «Корус консалтинг» завершила проект по внедрению онлайн-площадки для управления гейтами на складах Lamoda. Система, разработанная ИТ-компанией с нуля за полгода, упорядочила и ускорила процесс бронирования слотов на разгрузку и погрузку поставок. Все это позволило ритейлеру увеличить количество самостоятельных бронирований с 16% до 75% и улучшить точность планирования в два раза. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг».

С масштабированием бизнеса и складской инфраструктуры Lamoda решила обновить систему управления гейтами (Gate Management System). Предыдущее решение ограничивало возможности распределительного центра онлайн-платформы. Заявки на бронирование более 200 слотов в день на двух складах свыше 1700 партнеров поступали не только через интернет-портал, но и по другим каналам: по почте, телефону, мессенджерам. Это было трудозатратно, поскольку менеджеры собирали данные и систематизировали в Excel- или Google-таблицах. Чтобы оптимизировать работу сотрудников и партнеров, сэкономить время и минимизировать простои транспорта на складе, Lamoda решила внедрить новую систему управления гейтами. Для реализации проекта ритейлер пригласил ГК «Корус консалтинг», с которой компания ранее завершила проекты по автоматизации взаимоотношений с партнерами, моделированию процесса сортировки товаров на складе, а также обеспечила техническую поддержку региональных офисов.

Не найдя на рынке решений с необходимой функциональностью, «Корус консалтинг» предложил Lamoda кастомную разработку системы управления воротами на базе свободного ПО. Ключевая ее функция — календарь броней. В нем партнер выбирает подходящие слоты и вносит данные об объеме поставки, водителе, номере автомобиля и другую необходимую информацию. После этого система автоматически рассчитывает время разгрузки, используя матрицу временных затрат. Например, на грузовую машину, в которой от 2000 до 5000 товаров, нужно выделить не менее двух часов.

Похожую процедуру бронирования слотов проходят и машины, которые доставляют заказы на ПВЗ или, наоборот, привозят возвраты на склад. Разница в том, что менеджеры единожды задают расписание для каждого маршрута (далее брони генерируются автоматически), а матрица не рассчитывает время на разгрузку, так как сотрудники и без нее понимают, сколько нужно ресурсов.

В системе также есть мониторинг ворот, где информация о бронях обновляется в онлайн-режиме и отображается на больших экранах на складах. Старшие смены видят свободные гейты, время разгрузки или погрузки машины, есть ли задержка, если приемка идет дольше, чем планировалось. Все это позволяет в любой момент наглядно оценить текущую ситуацию на складе и качественнее планировать загрузку.

Система обеспечивает единые окна для диспетчеров и сотрудников, работающих на гейтах. Первые смотрят документы и отправляют машины на ворота. Вторые проверяют поставку и заносят данные (например, время разгрузки или погрузки машины), не отходя от поста. Такая синхронизация обеспечивает точную аналитику для партнеров и менеджеров Lamoda и повышает внутреннюю ответственность за счет прозрачности работ.

Специалисты интегрировали новую платформу с учетной системой (ERP) и платформой управления взаимоотношениями с партнерами (PRM), что позволяет Lamoda собирать полную информацию о контрагентах и работать с их мотивацией с помощью рейтинга. У ритейлера есть балльная система, и при наборе определенного порога партнер получает бонусные опции, которые отображаются в матрице возможностей. Например, контрагенты с высоким рейтингом смогут записываться на разгрузку на 30 дней вперед и бронировать слоты сверх ограничений. Для тех, у кого низкий рейтинг, могут действовать более жесткие правила. Например, в доступе только ночные слоты. Этот рейтинг помогает Lamoda работать с мотивацией контрагентов, которые привозят товар в некачественной упаковке или опаздывают на разгрузку.

«Преимущество нового решения — в создании «единого окна» для коммуникации партнеров и менеджеров нашей компании, что положительно сказывается на качестве сервиса и скорости работы. Система позволила оптимизировать ресурсы: увеличить количество самостоятельных бронирований с 16% до 75% и улучшить точность планирования в два раза. Команде из нескольких десятков человек проще планировать и распределять нагрузку даже в пиковый сезон, потому что расписание приемки партнеров стало предсказуемым», — отметила Дарья Хрулева, руководитель отдела развития и поддержки партнеров Lamoda.

«Созданное совместно с Lamoda решение по управлению гейтами — мощный инструмент повышения качества сервиса. Они существенно расширяют возможности классических WMS-, TMS-систем и служат дополнительным модулем для личного кабинета партнера или поставщика (SRM). Подобные ИТ-решения собирают важную для бизнеса информацию о работе сотрудников и контрагентов, а значит, позволяют оптимизировать работу и сокращать издержки в узких местах», — сказала Мария Бар-Бирюкова, заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг».

***

Lamoda появилась в 2011 г. как интернет-магазин. Сейчас это онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл. На ней представлено более 10 млн товаров от 4000 мировых и локальных брендов. В компании работает около 8000 человек, включая сотрудников центрального офиса Lamoda в Москве, офисов в Минске и Алматы, автоматизированного складского комплекса в подмосковном Быково, собственной службы доставки LM Express, ИТ-хаба и колл-центра в Волгограде. В Lamoda входит ООО «Ламода тех», которая имеет статус аккредитованной ИТ-компании.

Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. и реализовала с тех пор более 1300 проектов во всех отраслях экономики. Сегодня в «Корус консалтинг» работают более 1200 сотрудников.