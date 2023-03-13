«Одноклассники» запустили новый сервис «Настроения»

Социальная сеть «Одноклассники» запустила сервис «Настроения». Теперь каждый пользователь сможет установить уникальный эмодзи-статус, который будет отображаться не только на странице профиля, но и в виде кастомной иконки рядом с его именем в ленте, в обсуждениях, комментариях, уведомлениях и в разделе «Друзья».

С сегодняшнего дня в приложении «Настроения» пользователи ОК могут установить один из предложенных по различным тематикам эмодзи, который не только украсит профиль, но и поможет передать эмоции и настроение пользователя. Дополнить выбранный эмодзи пользователь может при помощи своего короткого описания, которое высветится при клике на иконку.

Специально к запуску в также ОК появятся уникальные настроения от звезд: Анны Седоковой, Владимира Преснякова, Елены Темниковой, Натальи Подольской, Ольги Серябкиной, Сергея Лазарева, Вани Дмитриенко и многих других. Помимо кастомизированных настроений от звезд пользователям доступна коллекция из четырех тематических настроений, которая посвящена премьере сериала СТС «Моя мама — шпион».

Настроение будет активно в течение трех дней, при этом пользователь может выбрать из каталога новое эмодзи или удалить его в любой момент. Установить «настроения» можно как в мобильной версии соцсети на Android и iOS, так и в десктопной версии соцсети.

«Одноклассники» развивают доступные инструменты и создают новые, чтобы позволить пользователям еще лучше выражать свои эмоции. Так, в декабре прошлого года «Одноклассники» представили обновленную функциональность для общения в соцсети. Пользователи получили новый способ для выражения своих эмоций и возможность настраивать внешний вид сервиса в соответствии с личными предпочтениями.