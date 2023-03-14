«Алиса» подскажет статус заказа из «Яндекс маркета»

«Алиса» научилась сообщать статус заказа из «Маркета». Стоит спросить ее, где заказ, и она расскажет, когда его привезут. А если товар уже ждет в пункте самовывоза — подскажет, до какого числа его можно забрать.

Спросить про заказ «Алису» проще, чем искать информацию в почте или смартфоне. Задать вопрос можно между делом, в любой момент. Если заказов несколько, и они приедут в разные дни, «Алиса» перечислит их содержимое. Это поможет покупателю понять, когда какой товар он получит. При этом «Алиса» не испортит сюрприз, если человек заказал подарок близким. На этот случай в настройках голосового помощника теперь есть специальная опция — «Скрывать названия товаров». Если ее включить, «Алиса» умолчит о содержимом заказа.

Задать вопрос можно через «Яндекс станцию», телевизор или приложение с «Алисой». Она в курсе всех покупок на «Маркете», включая заказы на «Маркете 15» — это сервис быстрой доставки продуктов, от 15 минут. Сейчас он работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

С конца 2022 г. «Алиса» рассказывает также о заказах в «Лавке». А несколько недель назад в «Алисе» появились срочные уведомления: теперь она не ждет вопроса, а сама сообщает, если курьер из «Лавки» близко или оставил заказ у двери.