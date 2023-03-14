CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Алиса» подскажет статус заказа из «Яндекс маркета»

«Алиса» научилась сообщать статус заказа из «Маркета». Стоит спросить ее, где заказ, и она расскажет, когда его привезут. А если товар уже ждет в пункте самовывоза — подскажет, до какого числа его можно забрать.

Спросить про заказ «Алису» проще, чем искать информацию в почте или смартфоне. Задать вопрос можно между делом, в любой момент. Если заказов несколько, и они приедут в разные дни, «Алиса» перечислит их содержимое. Это поможет покупателю понять, когда какой товар он получит. При этом «Алиса» не испортит сюрприз, если человек заказал подарок близким. На этот случай в настройках голосового помощника теперь есть специальная опция — «Скрывать названия товаров». Если ее включить, «Алиса» умолчит о содержимом заказа.

Задать вопрос можно через «Яндекс станцию», телевизор или приложение с «Алисой». Она в курсе всех покупок на «Маркете», включая заказы на «Маркете 15» — это сервис быстрой доставки продуктов, от 15 минут. Сейчас он работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

С конца 2022 г. «Алиса» рассказывает также о заказах в «Лавке». А несколько недель назад в «Алисе» появились срочные уведомления: теперь она не ждет вопроса, а сама сообщает, если курьер из «Лавки» близко или оставил заказ у двери.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Москве усовершенствовали Портал открытых данных

Как выбрать систему управления проектами и задачами на замену Jira и Trello

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

Китайцы нашли хитрый и абсолютно законный способ обойти запрет США на покупку передовых чипов

Портал госзакупок прекращает работать в браузере Internet Explorer

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор IRBIS SmartDesk IMFPC105: мини-ПК для офисов и учебных заведений

Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM

Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще