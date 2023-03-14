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Нейросеть «Добродела» заработала на устройствах iOS

Обновленное мобильное приложение «Добродел» появилось в App Store. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В новую версию приложения «Добродел» для устройств с операционной системой iOS внедрен искусственный интеллект. Ранее он уже начал работать в смартфонах на Android и доказал, что классификация проблем по самым популярным категориям ему под силу. Благодаря нейросети отклонение таких обращений из-за неправильно выбранной темы уменьшилось на 38%», – сказала министр государственного управления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Нейронная сеть за несколько секунд определяет проблему по загруженной в приложение фотографии. А если пользователь не согласен с предложенным вариантом, он может нажать на кнопку «Другое» и вручную выбрать подходящую тему.

На следующем этапе нужно указать адрес места, где зафиксировано нарушение. Затем остается только напечатать текст сообщения и нажать «Опубликовать».

Новая версия приложения для iOS размещена в App Store. Пользователи смартфонов на Android могут скачать его в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play.

Разработкой ИИ решений в мобильном приложении «Добродел» занимается ИТ-компания «Максимум», являющаяся подведомственным учреждением Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

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