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«Мегафон» расширил покрытие в алмазной столице России

«Мегафон» модернизировал существующую телеком-инфраструктуру и расширил покрытие сети 4G в городе Мирный, административном центре Мирнинского района, на территории которого расположены несколько крупных карьеров и горно-обогатительных комбинатов добычи алмазов. После проведенных работ улучшилось покрытие мобильного интернета и качество связи для всех абонентов оператора. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

С помощью запуска дополнительного «дальнобойного» слоя LTE, оператор смог обеспечить более широкое и качественное покрытие для почти 34 тыс. мирнинцев. Ключевое преимущество используемого диапазона – возможность запустить сеть 4G на значительном пространстве. Благодаря улучшениям теперь еще больше абонентов могут одновременно пользоваться мобильным интернетом без потери качества соединения. Помимо этого, проведенные работы помогли усовершенствовать VoLTE – технологию, которая позволяет совершать обычные голосовые звонки в сети 4G с более четким и чистым звуком.

«Мегафон» увеличил зону покрытия и стабильность связи и на улице, и внутри помещений, включая административные здания, жилые дома, социальные учреждения. Качественная передача данных также доступна туристам, приезжающим полюбоваться необычным видом кимберлитовой трубки «Мир», а также рабочим и вахтовикам, работающим на рудниках и комбинатах района.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

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