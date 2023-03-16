«Яндекс музыка» запустила «Мою волну» «Без слов»

«Яндекс музыка» создала новую настройку «Моей волны» — «Без слов». Теперь пользователи, которые хотят сосредоточиться или расслабиться с музыкой без слов, смогут наслаждаться потоком треков, подобранных под их предпочтения. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Моя волна» «Без слов» создает необходимое пространство для мыслей, бережно ограждая слушателя от внешнего шума. Ее можно включать фоном во время работы, чтения или для расслабления перед сном. Для каждого пользователя «Моя волна» звучит по-разному: алгоритм учитывает действия слушателя — от лайков и пропусков треков до времени прослушивания и многих других сигналов.

«Моя волна» автоматически определяет наличие человеческого голоса в треках с помощью специальной нейронной сети. Кроме того, теперь рекомендации также используют аудиомодель для анализа содержания трека. Это позволяет «Моей волне» лучше улавливать, какое звучание сейчас больше по душе пользователю. Треки в жанрах лоу-фай, лаунж, чиллхоп, эмбиент и других сменяются инструментальной музыкой и трансформируются вместе с настроением слушателя.

Поток треков «Моей волны» поможет правильно настроиться на день, погрузиться в собственные мысли и сосредоточиться на важном. «Моя волна» «Яндекс музыки» быстро обучается, совершенствуется и всегда предлагает что-то новое.

Настройка «Без слов» доступна в «Моей волне» на «Яндекс музыке" — на главной странице сервиса в приложениях и на десктопе.