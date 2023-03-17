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«VK реклама» поможет бизнесу мотивировать потенциальных клиентов на заявки

Рекламодатели могут мотивировать пользователей заполнять заявки скидками и бонусами с помощью инструментов «VK рекламы». Бизнес сможет предоставить дополнительную ценность в обмен на контакты потенциальных клиентов и улучшить их опыт. Объявления с вознаграждением в среднем увеличивают вероятность заполнения заявки в несколько раз.

Лид-формы со скидками или бонусами упрощают сбор заявок от потенциальных клиентов. Для пользователей это дополнительное вознаграждение от компании. Магазин одежды, например, может предложить за заявку скидку на первую покупку, а репетитор — бесплатный доступ к вебинару. Если важно детально описать продукт, в объявление можно добавить больше текста.

После создания лид-формы можно запустить ее продвижение. Алгоритмы «VK рекламы» адаптируют объявления для показа в новостных лентах «Вконтакте» и «Одноклассников», а также между роликами в «VK клипах». Рекламу увидит аудитория, которая вероятнее заинтересуются предложением бизнеса.

При нажатии на объявление пользователю откроются вопросы от бизнеса, а после ответов на них — форма для сбора контактов. Заполнить ее можно внутри «Вконтакте», «Одноклассников» или «VK клипов» без перехода на внешние площадки. Для автоматического заполнения полей с контактами необходимо нажать на кнопку «Заполнить из профиля». Заявка передается рекламодателю после согласия пользователя на обработку данных, а уведомление о ней придет в «VK мессенджер» или по электронной почте.

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