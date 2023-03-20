CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В «Яндекс 360» появились общие папки на Диске для всей семьи

«Яндекс 360» добавил возможность создавать семейные папки на Диске для пользователей «Семейного премиума». Теперь можно организовать общее пространство для членов подписки за пару кликов. Участники смогут хранить в нем информацию и обмениваться важными документами между собой.

Тариф «Семейный премиум» появился в «Яндекс 360» в декабре 2022 г. К нему можно подключить до восьми пользователей — родственников, друзей или единомышленников. Участникам семьи доступны такие преимущества «Яндекс 360» как красивый адрес почты, 1 ТБ на «Диске» каждому, безлимитное место для фото и видео с телефона, загрузка больших файлов (от 1 ГБ) и др.

«Четверть наших пользователей – это семейные аккаунты. А успех любого нового продукта во многом зависит от того, насколько он удовлетворяет запросы аудитории. Люди хотят быть ближе к своим родным и делить с ними даже цифровое пространств – это был один из самых популярных запросов к нам от наших пользователей. Именно такую возможность мы дали им при запуске семейного тарифа: с того момента количество пользователей кратно росло день ото дня и продолжает увеличиваться. А возможность создать общую папку делает наш продукт еще ближе к нашей аудитории», – сказал генеральный директор «Яндекс 360» Владимир Русинов.

Семейную папку можно создать в веб-версии «Диска» за пару кликов: полный доступ к ней автоматически получат все пользователи группы. После этого создатель может удалять и добавлять участников, которые в семью не входят, а также ограничивать права — например, разрешать только просмотр. Все общие папки отображаются в разделе «Семья».

***

«Яндекс 360» — это виртуальное пространство, в котором собраны сервисы для работы и повседневных задач: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, создавать документы разных форматов и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля

Годы обучения и работы потрачены зря. Microsoft создала замену всех настоящих программистов одним виртуальным

Российские производители просят ввести пошлины на оптоволокно, чтобы защититься от китайских конкурентов

Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация

В российских компаниях острый кадровый голод. Срочно требуются ИТ-специалисты даже без опыта

Основанный россиянами фонд TMT Investments хранил три четверти средств в лопнувшем Silicon Valley Bank

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как выбрать эллиптический тренажер для дома

9 гаджетов для домашних тренировок: выбор ZOOM

Экшн-камеры с углом обзора 360 градусов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников

Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле
Показать еще