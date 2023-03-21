«Росатом» и Мурманская область развивают портал обратной связи с жителями региона

Правительство Мурманской области и АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») завершили третий этап развития портала «Наш Север». Совместная проектная команда провела доработку функционала взаимодействия с жителями и внедрила систему лояльности и поощрения наиболее активных пользователей.

Теперь жители «Нашего Севера» могут получить призы за использование сервисов. За регистрацию, комментарии, обращения, участие в опросах и голосованиях пользователям начисляются баллы, которые в последствии легко обменять на подарки, представленные в разделе «Магазин поощрений».

Получить баллы можно также, отсканировав QR-коды на специально созданных красных табличках, размещенных на объектах по всей Мурманской области в рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить!». Сейчас на территории региона установлено более 180 таких геометок.

Значительно упрощена процедура поддержки инициативных идей граждан, которая используется при проведении голосований по наиболее важным вопросам городского развития. Инициировать проект теперь может любая группа жителей численностью не менее 10 человек, достигших 16-летнего возраста и зарегистрированных на территории муниципалитета, где планируется реализовать проект. Так, на голосование с 10 по 31 января 2023 г. выносились 113 инициатив, предложенные северянами. В отборе приняли участие почти 37 тыс. жителей Кольского полуострова.

«Портал становится все более многофункциональным. Теперь житель сам решает, как изменится его двор, парк, общественная территория, район или город, в котором он живет. Мы рады, что голосование получило такой большой отклик у мурманчан и надеемся повторить этот опыт. «Наш Север» фактически стал инструментом активного жителя Мурманской области, который можно применять в различных сферах жизни», – сказала вице-губернатор Мурманской области Мария Гаврилова.

Победителями программы стали 65 инициатив жителей Мурманской области. Они получат финансовую поддержку из средств областного и местного бюджетов.

Эксперты РИР обеспечили техническую возможность для реализации всех нововведений. Подготовили форму ввода, отказоустойчивую систему, чтобы все желающие без ущерба работе портала смогли принять участие в голосовании за инициативы. Создано основное ядро по начислению и изъятию баллов, всего добавлено 40 различных событий, за которые пользователь может получить баллы. Были установлены и настроены новые разработанные компоненты портала, адаптирована их работа для использования на мобильных устройствах. Созданы специальные формы для публикации материалов и сбора информации от жителей Мурманской области, для уполномоченных сотрудников подготовлена документация.

Также разработан новый дизайн главной страницы «Нашего Севера». Он позволяет пользователю быстро и без лишних действий найти нужную информацию. Навигационные элементы интуитивно понятны и удобны, а логика их представления обеспечивает минимальное число шагов к цели.

«Правительство Мурманской области уделяет большое внимание диалогу с жителями. Мы были рады применить наши компетенции для развития территории с помощью цифровых инструментов», – отметил генеральный директор АО «Цифровые платформы и решения умного города» Алексей Голубев (входит в контур РИР).

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Портал «Наш Север» был запущен в 2019 году. С его помощью местные жители могут влиять на развитие городской инфраструктуры, принимать участие в голосовании, например, выбрать дизайн новогоднего убранства города или цвет фасада отремонтированного дома, конечно же, сообщить о текущих проблемах. Для приема жалоб на портале созданы отдельные тематические блоки. Сообщение с сигналом мурманчанина поступает модераторам портала, которые направляют его на рассмотрение конкретному исполнителю. В каждом муниципальном образовании региона закреплены ответственные лица по работе на «Нашем Севере», а также перечень операторов и исполнителей по каждой категории сообщений. На данный момент пользователями портала являются более 90 тыс. человек.

Портал «Наш Север» реализован с помощью типового тиражируемого программного обеспечения «Цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского развития» (ПК «Активный горожанин»), размещенного в едином реестре российских программ электронных вычислительных машин и баз данных, запись в реестре № 8780.

АО «Русатом инфраструктурные решения» – дивизион госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере ИТ, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией «Росатома», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 50 городах от Мурманска до Сахалина.