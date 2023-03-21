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«Сбермаркет» объявляет о партнерстве с BI.ZONE по поиску уязвимостей

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» разместил свою публичную программу по поиску уязвимостей (багбаунти) на платформе BI.ZONE Bug Bounty. «Сбермаркет» будет платить вознаграждение за потенциальные уязвимости, найденные в его онлайн-сервисах.

По программе багбаунти любому пользователю предлагается проверить безопасность сайта и мобильного приложения компании. В качестве вознаграждения багхантеры получат до 250 тыс. руб. в зависимости от критичности найденных уязвимостей.

Дмитрий Бобылев, вице-президент по технологиям в «Сбермаркете»: «Сбермаркет присоединился к платформе BI.ZONE Bug Bounty в качестве первого игрока на рынке e-grocery и запустил свою публичную программу. Безопасность сайта и мобильного приложения – это один из главных приоритетов «Сбермаркета», поэтому сервис продолжает фокусироваться на защите пользовательских данных, операций, оплат и других важных для клиента функций».

«Багбаунти — новое направление для России, которое быстро набирает обороты. Все больше компаний стремятся увеличить безопасность с помощью независимых исследователей. Эксперты передового онлайн-сервиса «Сбермаркет» понимают важность киберзащиты. Мы рады, что компания пришла именно на нашу платформу для проверки своей инфраструктуры», — сказал директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству, директор по стратегии BI.ZONE Евгений Волошин.

BI.ZONE Bug Bounty связывает компании и багхантеров. Бизнесу платформа помогает повысить защищенность ИТ-активов, содействуя в запуске программ bug bounty. Багхантерам комфортнее проводить исследования безопасности: сообщать об уязвимостях, не опасаясь уголовного преследования, выбирать программы bug bounty по своим интересам и получать вознаграждение без организационных помех. Презентация BI.ZONE Bug Bounty состоялась в августе 2022 г. На платформе действует 45 публичных программ.

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«Сбермаркет» доставляет продукты, готовые блюда из ресторанов и кафе, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое в более чем 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. «Сбермаркет» обеспечивает доставку из более 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, «Лента», «Ашан», «Магнит» и «О’кей».

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