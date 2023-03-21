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Владельцы ПВЗ «Яндекс маркета» помогут коллегам в разборе вопросов с сервисом

Предприниматели, имеющие пункты выдачи заказов «Яндекс маркета», смогут участвовать в разборе спорных ситуаций между сервисом и другими владельцами ПВЗ маркетплейса. Для этого сервис создаст рабочую группу из экспертов, представителей отраслевых ассоциаций и владельцев ПВЗ «Маркета». Группа сможет рекомендовать сервису, как разрешать вопросы, с которыми обратятся владельцы пунктов выдачи. Например, если партнер нарушит правила и маркетплейс решит его отключить, члены рабочей группы смогут посоветовать сервису установить испытательный срок, чтобы владелец пункта исправил недочеты.

Задача группы — сделать максимально прозрачным взаимодействие между сервисом и предпринимателями, а также конструктивно разрешать спорные ситуации. Рабочая группа будет рассматривать разные вопросы владельцев ПВЗ «Маркета» — к примеру, отключение пункта из-за нарушения правил или отказ в согласовании заявки на открытие новой точки. Рабочая группа — это финальная инстанция, с помощью которой можно обжаловать решение сервиса, если партнер с ним не согласен. Или, например, если он уже обращался в техподдержку «Маркета», но еще не разрешил свой вопрос окончательно.

Участвовать в работе группы смогут опытные владельцы ПВЗ, которые пройдут отбор по нескольким критериям. Например, кандидат должен сотрудничать с «Маркетом» больше года и управлять сетью минимум из трех действующих пунктов выдачи.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 50 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе продают товары примерно 44 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».

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