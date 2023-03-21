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«Яндекс погода» запустила прогноз для автомобилистов

Новый прогноз «Яндекс погоды» «На дороге» поможет автомобилистам заранее запланировать, когда нужно поменять резину или заехать на мойку благодаря специальным подсказкам.

«Яндекс погода» собрала в этом прогнозе такие показатели как сила ветра, видимость на дороге и состояние дорожного покрытия — например, сухой ли сейчас асфальт или образовалась гололедица. Сервис подскажет, когда нужно захватить в салон зонт, и стоит ли сейчас мыть машину. А еще предупредит о сильном снегопаде: автолюбители смогут оценить, придется ли проснуться раньше, чтобы расчистить машину от сугробов.

«Мы стремимся делать не просто точные, но и полезные прогнозы. Например, отдельным категориям наших пользователей нужны определенные критерии прогнозов — как для хобби, так и для повседневной жизни. Поэтому мы запустили прогноз для автолюбителей», — сказал руководитель сервиса «Яндекс погода» Александр Ганьшин.

Все данные о погоде доступны по часам в приложении «Яндекс» с «Алисой» и в версии сервиса для компьютера. Помимо собственного прогноза погоды, основанного на технологии «Метеум», «Яндекс погода» показывает и степень загруженности дорог.

Ранее в «Яндекс погоде» появились собственные прогнозы для рыбаков, дачников, любителей водного и горнолыжного спорта.

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