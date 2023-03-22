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Доля партнерских доставок Wildberries выросла в 16 раз до 80% за год

Онлайн-платформа Wildberries нарастила долю партнерской логистики последней мили благодаря увеличению числа логистических партнеров и расширению географии работы мобильного приложения для исполнителей WB Drive, которое в марте 2023 г. стало доступно и для пользователей iOS. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

За календарный год, с февраля 2022 г., число исполнителей WB Drive выросло в 2,5 раза до 81,3 тыс. благодаря расширению географии до большинства регионов России.

Ежедневно исполнители перевозят около 6 млн товаров, это в 22 раза больше, чем было годом ранее, в феврале 2022 г. В марте 2023 г. в среднем в день на партнерские перевозки приходится уже порядка 8 млн товаров.

«Партнерская доставка последний мили позволяет предпринимателям получить новый источник дохода, а нашей компании – передать часть бизнес-процессов малому бизнесу и нарастить скорость транспортировки заказов до самовывозов. В марте 2023 г. анонсировали выход новой версии приложения для исполнителей на iOS. Планируем дальнейшее расширение географии партнерских перевозок, чтобы все больше «драйверов» могли присоединиться к проекту и зарабатывать на доставке товаров», — сказали представители Wildberries.

Для того, чтобы начать оказывать услуги через WB Drive, достаточно установить мобильное приложение, пройти быструю регистрацию и можно приступать к работе. Исполнитель выбирает подходящие ему предложения, получает груз в выбранном логистическом центре и осуществляет его перевозку до пункта выдачи заказов.

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