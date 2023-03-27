«Базальт СПО» и «Спирит корп» обеспечили надежность видеоконференцсвязи для корпоративных пользователей

Компании «Базальт СПО» и Spirit протестировали совместимость программного сервера видеоконференций VideoMost 9.0 с операционными системами «Альт рабочая станция» 10 и «Альт сервер» 10. Об этом CNews сообщили представители Spirit.

Заказчики смогут внедрить надежную, производительную систему унифицированных коммуникаций под управлением российской операционной системы. VideoMost позволяет проводить совещания и переговоры с сотрудниками, клиентами, партнерами из различных геолокаций, повышать эффективность рабочих групп, организовывать дистанционное обучение.

«Видеоконференцсвязь — один из самых эффективных каналов коммуникаций в корпоративной среде. Благодаря совместимости ОС «Альт» и VideoMost этот канал стал санкционно независимым и надежно защищенным. Наше совместное решение для планирования, проведения и записи переговоров, совещаний, персональных и групповых чатов удовлетворяет самым высоким требованиям заказчиков», — отметил Роман Мыскин, коммерческий директор «Базальт СПО».

VideoMost 9.0 сочетает удобство мессенджера и ВКС бизнес-уровня. Функционал решения доступен как из собственного приложения для ПК и мобильных устройств, так и из браузера с поддержкой WebRTC. Продукт входит в реестр российского ПО Минцифры России. VideoMost подходит для отправки текста, медиафайлов, геолокаций и документов любого формата в мессенджере и позволяет эффективно организовать удаленную работу в команде, как Slack или Teams. Пользователь также может создать и вести каналы, как в Telegram.

Для проведения видеовстреч VideoMost позволяет использовать постоянную ВКС-комнату, планировать конференции с занесением события в календарь или стартовать мгновенную конференцию, в том числе из персонального или группового чата. Всем пользователям конференций VideoMost доступны инструменты для совместной работы: демонстрация рабочего стола и приложений, электронная доска, чат, голосования и опросы, обмен файлами, запись видеоконференций. Система поддерживает режимы, позволяющие оптимизировать использование серверных мощностей.

VideoMost входит в топ-3 корпоративных мессенджеров в рейтинге CNews.

«VideoMost — это полностью российская разработка, наш сервер работает на Linux и не зависит от экосистемы Microsoft. Одним из важных аспектов развития продукта является поддержка популярных версий ОС на ядре Linux, таких как «Альт рабочая станция» 10 и «Альт сервер» 10. Cтек ПО от российских разработчиков позволит заказчикам быстрее развертывать коммуникационные системы на замену зарубежных решений для обеспечения цифровой независимости своей компании», — сказал Дмитрий Шульга, директор по продажам VideoMost.

«Альт рабочая станция» — операционная система для оснащения рабочих мест в офисе и дома. Помимо самой ОС, в комплект поставки входит большой набор свободных прикладных программ: редакторы текстов, презентаций, таблиц, графики, Интернет-браузер, электронная почта и др. ОС включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России (№ 1292). «Альт сервер» — операционная система для оснащения серверных ресурсов. В комплект поставки ОС входят инфраструктурные компоненты для бесшовной миграции с иностранной ОС на российскую, а также набор прикладного ПО для системных администраторов.

ОС «Альт сервер» включена в Единый реестр отечественного ПО (№1541). Операционные системы семейства «Альт» развиваются на основе собственной безопасной инфраструктуры разработки «Базальт СПО» и независимого репозитория проекта «Сизиф», находящихся на территории и под юрисдикцией России.

Корректная работа VideoMost 9 в среде операционных систем «Альт рабочая станция» 10 и «Альт сервер» 10 подтверждена сертификатом вендоров.

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«Базальт СПО» и Spirit являются технологическими партнерами с 2014 г. ВКС VideoMost устойчиво работает в среде ОС «Альт» в госсекторе и коммерческих организациях.

«Базальт СПО» — разработчик отечественной программной платформы «Альт», включающей линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО и позволяют создавать информационные системы любого масштаба.

Российские коммуникационные программные продукты Spirit используются операторами связи, производителями оборудования, разработчиками программного обеспечения и обслуживает свыше 1 млрд пользователей более чем в 100 странах мира.

VideoMost — программный ВКС сервер и корпоративный мессенджер российской компании Spirit для проведения видеоконференций и ведения коммуникации в чатах, группах, каналах. Клиенты продукта Spirit VideoMost для видеоконференций в России и СНГ – государственные и частные организации.