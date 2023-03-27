К бесплатной городской сети Wi-Fi подключено более 750 столичных учреждений культуры

Бесплатный городской вайфай доступен в более чем 750 столичных учреждениях культуры. Благодаря беспроводному интернету от города жители могут учиться, работать или просто комфортно отдыхать и обмениваться впечатлениями о мероприятии c друзьями и близкими в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Город продолжает развивать сеть бесплатного Wi-Fi в учреждениях культуры. На сегодняшний день в театрах, музеях, культурных центрах, детских музыкальных школах и школах искусств установлено более 5500 точек доступа. При этом сеть рассчитана на большие нагрузки и позволяет обеспечить доступ в интернет одновременно до 150 тыс. пользователей, что особенно важно для культурных учреждений, которые ежедневно посещают тысячи москвичей и гостей города», - сказал Александр Харитонов, руководитель проекта «Городской Wi-Fi» Департамента информационных технологий Москвы.

Посмотреть, где поблизости есть точка доступа к Wi-Fi, можно на интерактивной карте на портале mos.ru.

Музеи

В столичных музеях действует 443 точки доступа к беспроводной городской сети. Wi-Fi доступен в Музее Москвы, Мемориальном музее космонавтики, Московском музее современного искусства, в Государственном Дарвиновском музее, Московской государственной картинной галерее Ильи Глазунова, Музее-заповеднике «Царицыно» и многих других местах досуга москвичей.

Бесплатный интернет позволяет посетителям музеев не только искать информацию и делиться фото и видео в социальных сетях, но и получать доступ к дополнительному контенту: виртуальным экскурсиям и интерактивным выставкам.

Театры

В числе театров, где также можно подключиться к высокоскоростному бесплатному интернету, — Московский театр на Таганке, два здания Московского академического театра имени Владимира Маяковского, Московский драматический театр «Модерн», Детский музыкальный театр «Экспромт», театр «Мастерская Петра Фоменко», драматический театр «Сфера», Фольклорный центр «Москва» и многие другие.

Всего городским Wi-Fi оснащен 21 театр, там установлено более 100 точек доступа.

Библиотеки

Город также продолжает развивать сеть бесплатного Wi-Fi в библиотеках, благодаря чему они стали не только местом для чтения книг, но и досуговыми центрами, где можно работать в зонах коворкинга, посещать тематические кружки и просто интересно проводить свободное время. Также в библиотеках ежедневно проходят десятки лекций и других мероприятий, значительная часть которых требует подключения к сети.

Беспроводной интернет сегодня доступен в 357 библиотеках, там установлено более 2300 точек доступа.

Парки

Городским Wi-Fi можно воспользоваться и в 61 столичном парке. Среди них: «Коломенское», «Фили», «Сокольники», «Яуза», «Ходынское поле», Таганский парк, парк Северного речного вокзала и многие другие. В 2022 г. Wi-Fi заработал в Парке Горького и на центральной части ВДНХ - от арки главного входа до площади Промышленности и ракеты-носителя «Восток.

Доступ к бесплатному интернету в парках обеспечивают более 1100 точек. Благодаря этому горожане могут планировать маршруты прогулок, слушать музыку, смотреть видео, в том числе фильмы, а также общаться в соцсетях.

Культурные центры, музыкальные и школы искусств

Бесплатный интернет сегодня доступен не только для посетителей учреждений культуры, расположенных в центре столицы, но и тем, кто посещает досуговые и образовательные площадки в своем районе. Например, cетью Wi-Fi оснащены детские школы искусств имени Н.Г. Рубинштейна, Н.А. Римского-Корсакова, М.А. Балакирева, «Родник», «Кусково», а также музыкальные школы им. Б. Л. Пастернака, П. И. Чайковского, К. В. Молчанова. Бесплатный Wi-Fi также доступен в культурных центрах «Москворечье», «Загорье», «Салют», «Рублево», Центре культуры и искусства «Меридиан» и многих других.

Более чем в 300 районных культурных центрах, детских музыкальных школах, а также школах искусств установлено свыше 1600 точек доступа.

Как подключиться к городскому Wi-Fi

Чтобы подключиться к бесплатному интернету в городе, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free. После этого необходимо пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или по СМС. Далее следует нажать кнопку «Войти в интернет».

Чтобы пользоваться беспроводным интернетом по всему городу, повторная авторизация не нужна. Однако раз в три месяца в соответствии с требованием российского законодательства пользователям необходимо проходить повторную идентификацию.