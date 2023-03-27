RuStore и «Лаборатория Касперского» защитят гаджеты пользователей от вредоносных программ

Пользователи RuStore, официального российского магазина приложений для Android, смогут проверить собственные устройства на наличие вредоносных программ благодаря интегрированным в стор технологиям «Лаборатории Касперского». Об этом CNews сообщили представители VK.

Пользователь в любое время может запустить диагностику вручную или отключить проверку в профиле в приложении RuStore. Если устройство заражено, при запуске последней версии магазина в профиле появится информация о наличии вредоносного кода и потенциальной угрозы. Пользователь сам решает, как поступить с опасным приложением — удалить его или оставить. Если угроз не обнаружено, пользователю придет соответствующее уведомление.

«Злоумышленники все время актуализируют свои схемы и разрабатывают новые зловреды, в том числе для мобильных устройств. Это и рекламное, и шпионское, и сталкерское ПО, а также различные троянцы. Только в третьем квартале прошлого года наши решения предотвратили больше пяти миллионов атак на пользователей мобильных устройств в мире. Теперь мы объединились с RuStore, чтобы помочь обезопасить еще больше людей от многочисленных киберугроз», — сказал Михаил Гербер, директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».

«Мы непрерывно работаем над усовершенствованием систем безопасности для защиты пользователей. Все доступные в магазине приложения проверяются вручную и автоматически на этапе модерации. Но существуют сторонние, неофициальные источники, из которых пользователи могут устанавливать приложения, они не всегда надежны. Приложения с вредоносным кодом могут выводить из строя функции смартфона, похищать персональную информацию или следить за устройством. Дополнительная проверка безопасности позволит минимизировать риски атак и защитить личные данные пользователей», — отметил операционный директор RuStore Илья Сверчков.

Стандартно проверка будет проходить раз в сутки. Для проверки не запрашиваются ненужные разрешения и не анализируются личные данные пользователей. Функциональность доступна, начиная с версии RuStore 1.3.10 (166).

Для полноценной защиты данных на устройствах эксперты рекомендуют: скачивать приложения только на официальных ресурсах; использовать помимо базовой защиты, которую предлагает RuStore, надежное решение, которое предоставит дополнительный уровень защиты — в том числе от фишинга и скама; регулярно обновлять приложения — вместе с обновлениями разработчики выпускают патчи с исправлениями уязвимостей и ошибок; обращать внимание на то, какие разрешения вы выдаете приложениям; использовать двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно.

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RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. Приложения, публикуемые разработчиками, проходят двухфакторную проверку безопасности: антивирусные системы «Лаборатории Касперского» сканируют приложения на наличие опасного ПО, а команда модерации RuStore исследует содержание приложений на вредоносный контент. В RuStore доступны все самые востребованные российские приложения, включая недоступные в других магазинах.

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. Глубокие экспертные знания и многолетний опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и рядовых пользователей. Портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами.