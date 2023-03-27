«Точка» автоматизировала налоговую отчетность для продавцов на Ozon

«Точка» автоматизировала налоговую отчетность для продавцов на Ozon. Об этом CNews рассказал представитель «Точки».

К 2023 г. доля Wildberries и Ozon в нише онлайн-торговли составит более половины от общего объема продаж и заказов, говорят в «Точке». За 2022 г. количество продавцов на площадке Ozon увеличилось на 221% по сравнению с предыдущим годом. Сейчас им приходится уделять много времени ведению налоговой отчетности или нанимать бухгалтера, чтобы не рисковать штрафами.

«Согласно налоговому законодательству, селлеры при работе на маркетплейсах обязаны уплачивать налоги с полного торгового оборота, включая комиссию за услуги, — сказал Василий Максимов, менеджер продукта «Маркетплейсы» «Онлайн-бухгалтерии» «Точки» — Однако выплаты за продажи, приходящие селлеру на счет, не включают эту комиссию. Это влияет на учет доходов, и в результате продавец подает неполную отчетность. Неправильно рассчитанный налог может вскрыться при проверке налоговой и закончиться требованием его доплаты, а также уплатой пени. Решением стала автоматизация отчетности со стороны банка: мы уже протестировали сервис с клиентами, которые торгуют на Wildberries, и убедились, что он решает их проблему».

Теперь от селлера Ozon требуется только загрузить в личный кабинет файлы ежемесячных отчетов о продажах на маркетплейсе. «Точка» проанализирует данные о продажах и автоматически скорректирует доходные операции на величину комиссии и других удержаний маркетплейса. Это позволяет избежать ошибок при расчете налогов, и отчетность будет соответствовать налоговому законодательству. Сервис доступен в рамках услуги «Онлайн-бухгалтерия».