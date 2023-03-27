«Яндекс» увеличил скорость обновления базы и точность определителя номера

«Яндекс» обновил определитель номера в приложении с «Алисой». База данных сервиса увеличилась в полтора раза и достигла отметки в 17 млн номеров. При этом больше 5 млн из них хотя бы раз применялись для опросов, рекламы или мошенничества. Если пользователю поступит звонок от мошенников или с навязчивой рекламой, то теперь АОН в 95% случаев определит его негативный характер и покажет уведомление. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Вердикты формирует алгоритм, построенный на базе технологии машинного обучения. Он умеет предупреждать как о негативных (например, мошенники, реклама, спам), так и о полезных (доставка, медицинское учреждение, банк) звонках в десятках разных категорий. Приложение взаимодействует только с собственной базой контактов и отзывами, которые оставили пользователи.

Дмитрий Тимко, руководитель приложения и «Браузера Яндекса»: «Теперь определитель работает с базой данных реального времени. Информация о номерах попадает в нее в четыре раза быстрее. Например, если наши алгоритмы узнали о новом номере злоумышленников, владельцы Android-смартфонов начнут видеть отметку «Подозрение на мошенничество» уже через несколько минут после этого».

В 2022 г. определитель номера в приложении «Яндекс» с «Алисой» вынес вердикты для 1,6 млрд звонков, 13% из которых пометил как нежелательные, а каждый сотый как потенциально мошеннический.

АОН включается голосовой командой «Алиса, включи определитель номера» или в блоке «Сервисы» на главной странице приложения. С ним пользователи могут заранее узнавать, кто им звонит, или включить автоматическую блокировку нежелательных вызовов, чтобы не отвлекаться. Сервис бесплатный и работает на iOS и Android.