«Авито» предложил рекламодателям премиум-форматы

«Авито» запустил два премиум-формата среди продуктов медийной рекламы. Теперь рекламодатели на платформе смогут эффективнее выстраивать коммуникацию с аудиторией, формировать знание о бренде или отдельном продукте компании. Премиум-форматы направлены на максимизацию видимости и запоминаемости рекламных предложений среди посетителей платформы десктопной и мобильной версии. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Принципиальное отличие новых премиум-форматов от тех, которые уже представлены на площадке — больший размер и местоположение напротив фильтров поиска, благодаря которому реклама «не спорит» с боковым баннером.

Первый из запущенных платформой инструментов — сегментированный медийный блок. Он доступен и в десктопной, и в мобильной версиях. Блок размещается среди поисковой выдачи в категориях «Авто» и «Недвижимость». Именно эта позиция имеет наиболее высокие показатели видимости.

Формат состоит из шести информационных блоков: главное описание, три изображения и два блока для правовой информации и ОРД. Рекламное предложение можно сделать кликабельным: привязать общую ссылку и еще три дополнительных на каждое изображение.

Второй предложенный рекламодателям премиум-формат — большой медийный блок. В отличие от сегментированного, он выглядит, как единый сплошной баннер. Он также размещается в категориях «Авто» и «Недвижимость». Доступные типы размещения — CPC (cost per click) и статичный формат, обеспечивающий эксклюзивное присутствие бренда в составе баннера на площадке в течение месяца.

Виктория Шумилина, руководитель департамента медийной рекламы «Авито»: «Медийная реклама «Авито» способна влиять на выбор пользователя на разных этапах воронки продаж. Ежемесячно платформу посещает более 60 млн человек, а это значит, что возможности платформы могут привести как к первому контакту с компанией, так и к повышению знания о бренде или совершению покупки. Комплексное решение из комбинации различных инструментов — от брендспейса до баннеров — дает бизнесу возможность увеличить количество точек соприкосновения с целевой аудиторией, а развитая аналитика позволяет формировать оптимальный подход к выбору рекламного инструментария».

В конце 2022 г. «Авито» запустил рекламу в видеоформате outstream, который доступен как на десктопной версии, так и на мобильной. Это классический формат, когда видео воспроизводится автоматически, но звук в нем пользователь включает по своему желанию. Такой инструмент становится для рекламодателей еще одним эффективным способом достижения целевой аудитории.

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Авито — ИТ-компания, онлайн-платформа для коммерции. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 145 млн, ежемесячная аудитория — достигла 60 млн пользователей.