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«Мегафон» улучшил сеть на территории ОЭЗ «Калуга»

Инженеры «Мегафона» в два раза расширили пропускную способность сети и увеличили покрытие LTE на одной из площадок, входящих в состав особой экономической зоны промышленного типа «Калуга». Теперь сотрудники 13 компаний-резидентов на площадке «Людиново» смогут пользоваться мобильными сервисами на скорости до 80 Мбит/с.

Новые объекты связи позволили снизить нагрузку на существующем телекоммуникационном оборудовании и предоставить абонентам возможность скачивать максимальные объемы данных при сохранении высокой скорости мобильного интернета. Теперь сотрудники компаний-резидентов могут с большим комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами, в том числе теми, которые требуют стабильной скорости передачи данных и малого времени отклика сети. Например, проводить совещания онлайн, отправлять тяжелые сетевые файлы и загружать потоковое видео в самом высоком разрешении.

«Обеспечить доступом к качественным услугам связи ключевые промышленные объекты в регионе – наша важная задача. На сотнях гектарах в «Людиново» развиваются крупные и средние предприятия области, большая часть из них специализируется на производстве стройматериалов, деревообработке и сельском хозяйстве. Новые объекты связи на территории позволили не только предоставить сотням специалистам доступ к востребованным онлайн-сервисам, но и заложить фундамент для создания цифровой платформы с возможностью внедрения различных высокотехнологичных решений для развития бизнеса», — отметил директор «Мегафона» в Калуге Антон Павленко.

Одновременно с ростом скорости передачи данных на площадке существенно увеличилась устойчивость работы сети – даже при повышенной нагрузке абоненты получат высокое качество связи. Инфраструктурные мероприятия также расширили возможности звонков в VoLTE (голос в сети четвертого поколения). Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и более четкий звук во время разговора.

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