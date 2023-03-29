МТС ускорила мобильный интернет в Юбилейном

МТС, цифровая экосистема, сообщает об усилении покрытия 4G в поселке Юбилейный в Саратове и прилегающем к нему коттеджном массиве. После установки нового оборудования скорость мобильного интернета в микрорайоне выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мобильный интернет ускорился в многоквартирных домах по улицам Усть-Курдюмской, Державинской и Шевыревской. Обновленная сеть также охватывает и объекты социальной инфраструктуры микрорайона – городскую поликлинику, торговые центры, фитнес-центр, детские и спортивные площадки.

Кроме того, установка новой базовой станции позволила усилить 4G в районе частных домов вдоль улицы Усть-Курдюмской. Пользователи могут комфортно общаться и пользоваться привычными цифровыми сервисами – от видеозвонков в мессенджерах, мобильных игр и просмотра видео в хорошем качестве до онлайн-шоппинга и вызова такси.

«Мы стабильно отмечаем рост мобильного трафика в районе поселка Юбилейный. С одной стороны, здесь сосредоточены многоквартирные жилые дома спального района. С другой – частные дома, для жителей которых мобильный интернет является самым простым и доступным вариантом выхода в сеть. Усиление сети LTE позволяет жителям района оставаться всегда на связи и открывает широкие возможности экосистемы МТС для работы, учебы и досуга», — сказал директор МТС в Саратовской области Олег Горбачев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.