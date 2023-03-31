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Компании ужесточили правила поведения в социальных сетях для сотрудников

За два года ограничений на активность персонала в соцсетях стало больше. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Бизнес усиливает регулирование интернет-активности персонала. Правила, накладывающие ограничения на поведение сотрудников в социальных сетях, сегодня отсутствуют у четырех из 10 работодателей. Во время пандемии ковида, в 2021 г., подобные запреты отсутствовали в 47% предприятий и организаций, в 2018 г. — лишь в 30%. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Практически каждая четвертая компания сегодня блокирует доступ в соцсети с рабочих мест (23%), два года назад так поступали лишь 13%, пять лет назад — 27%. Основные запреты касаются разглашения коммерческой тайны, неэтичного поведения в интернете и распространения информации, порочащей работодателя.

Опрос экономически активных россиян показал, что замечания от работодателя по поводу несдержанности в соцсетях получали лишь 2% опрошенных. Причем мужчин ругают чаще, чем женщин (4% и 1% соответственно). Россияне с доходом от 80 тыс. руб. в месяц с нареканиями к поведению в интернете сталкиваются чуть чаще, чем те, кто зарабатывает меньше (4%). Однако большинству экономически активных граждан никогда не приходилось отчитываться за свою интернет-активность перед работодателями.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 192

Время проведения: 2-30 марта 2023 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители организаций и предприятий, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов

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