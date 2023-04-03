Boxberry запускает франшизу в России

Boxberry объявила о запуске франшизы в России. Служба доставки планирует в течение года открыть 500 франшизных отделений нового формата в 139 городах страны

Внутрироссийский рынок электронной коммерции привлекает предпринимателей уверенным ростом: по данным Data Insight, количество заказов у российских продавцов выросло на 64%. При этом самовывоз остается самым востребованным способом доставки, его использует 56% покупателей. Также пункты выдачи (ПВЗ) входят в число популярных франшиз. По данным Franshiza.ru, в 2022 г. спрос на франшизы ПВЗ увеличился на 23% по сравнению с 2021 г. На фоне значительного снижения бизнес-активности в 2022 г. этот показатель является самым большим среди различных сегментов франчайзинга.

На волне спроса Boxberry запускает собственную франшизу нового формата. Она позволит компании расширить сеть в регионах, в 2 раза увеличить объёмы грузоперевозок и улучшить качество сервиса для всех категорий клиентов.

«Франшизное отделение Boxberry – это больше, чем обычный пункт выдачи. Мы видим запрос на новый подход к клиентам и верим, что искренний сервис можно запустить через сообщество предпринимателей, совпадающих с нами по ценностям и готовых стать частью большого, любимого миллионами бренда», – сказал директор департамента франчайзинга Boxberry Марат Артуганов.

По оценкам Boxberry, средняя ежемесячная прибыль отделения будет составлять от 250 тыс. руб. Компания дает франчайзи два источника дохода. Он будет получать фиксированное вознаграждение за операции приема и выдачи посылок в отделении, а также оплату за подключение новых клиентов и комиссию с их отправок. Партнер сможет привлекать интернет-магазины, оптовые компании, производителей, типографии и т.п. по всей России.

«У нас полностью прозрачная схема начисления выплат, и доход для франчайзи не ограничен. Наши партнеры смогут сами влиять на него и не зависеть от трафика в отделении, как это бывает в распространенных сейчас ПВЗ маркетплейсов. Мы предлагаем принципиально другую схему с точки зрения монетизации и прибыли. Эта бизнес-модель показывает большую маржинальность в малых и средних городах, где арендная плата ниже, чем в миллионниках», – сказал Марат Артуганов.

Паушальный взнос для франчайзи составляет 470 тыс. руб. Роялти не предусмотрено. Сумма общих инвестиций в проект – от 1,5 млн руб. На начальном этапе франчайзи придется оплатить долгосрочную аренду помещения площадью от 45 до 65 кв. м, вложиться в ремонт, закупку мебели и оборудования (клиентской стойки, стеллажей, вывески, компьютеров, принтеров, камеры и кассы), оплату коммунальных услуг и выплату заработной платы сотрудникам. Ежемесячные расходы франчайзи зависят от размера города. В первые месяцы работы в среднем они будут составлять от 120 тыс. руб. в месяц. Выход на точку безубыточности возможен с 5 месяца.

На старте для работы отделения достаточно двух операторов и одного менеджера по продажам, в дальнейшем к ним могут присоединиться еще один менеджер по продажам и кладовщик. Каждая открытая точка Boxberry – это новые рабочие места в городах присутствия.

Франчайзи получает поддержку со стороны Boxberry на всё время сотрудничества. Компания даёт возможность выбрать место для открытия отделения по тепловой карте клиентов, размещает информацию на сайте, в справочниках «2ГИС» и на других ресурсах, помогает в разработке плана-графика работ, предоставляет контакты лояльных подрядчиков и выделяет индивидуального менеджера для помощи в решении возникающих вопросов. Boxberry помогает с бизнес-обучением партнеров и аттестацией сотрудников. Обеспечивает подключение ко всей ИТ-инфраструктуре и техническую поддержку. Бесплатно предоставляет доступ к личному кабинету отделения и CRM-системе для продаж.

«Чтобы франчайзи быстрее выходили на точку окупаемости, в первые три месяца компания берет на себя затраты на маркетинг. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с нашими партнерами, поэтому даем им возможность зарабатывать, обеспечивая отделения трафиком», – сказал Марат Артуганов.

Ранее в компании действовала программа, в рамках которой локальные предприниматели могли получать дополнительную прибыль, подключая партнерский пункт выдачи заказов Boxberry. Эта схема работы с партнёрами сохранится.