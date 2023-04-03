Россияне стали в два раза чаще зарабатывать на криптовалюте

По данным исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», 11% пользователей совершали операции с криптовалютой с целью заработка — это почти вдвое больше результатов 2022 г.

В «Выберу.ру» опросили 2500 пользователей сервиса, чтобы узнать их отношение к криптовалюте. Оказалось, что цифровые деньги уже не так экзотичны для россиян — почти 11% опрошенных не только ведут расчеты «в крипте», но и зарабатывают на ней. В 2022 г. проводился аналогичный опрос, тогда выяснилось, что в криптовалюту инвестируют 6% респондентов. Об этом CNews сообщили представители «Выберу.ру».

Также увеличился общий уровень доверия к цифровым деньгам — в 2023 г. лишь 7% говорили о том, что готовы попробовать пользоваться криптовалютой в обозримом будущем. В 2023 г. такую вероятность отметили уже 20% респондентов. Эти данные подтверждаются ростом спроса на криптокошельки и появлением в российских городах криптоматов — автоматов для проведения операций с цифровыми деньгами.

«В последние годы россияне стали более осведомленными в вопросах цифровой экономики. Этому поспособствовала в том числе и пандемия, когда большой пласт финансовой деятельности ушел в онлайн, а финансовые организации максимально диджитализировали свои услуги. Также трендом стали “быстрые инвестиции”, услуги, позволяющие покупать акции в приложениях банков “в один клик”. Понятно, что и криптовалюта при такой повестке вошла в профессиональные интересы россиян, при этом понятно, что это более сложный инструмент, требующий профессионального подхода. Однако и здесь появляются простые решения. Например, сейчас получают распространение криптовалютные боты, которые за определенную комиссию сами торгуют цифровой валютой пользователя и приносят ему доход. Безусловно на уровень дохода будет влиять наличие знаний и величина вложенных средств, но “поиграться” можно и не обладая такими ресурсами», — сказал Ярослав Баджурак, коммерческий директор финансового маркетплейса «Выберу.ру».

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Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» — независимый сервис сравнения и подбора банковских, страховых, инвестиционных и образовательных продуктов. Сегодня на «Выберу.ру» представлены более 10 тыс. продуктов от 500+ финансовых организаций. Ежемесячно сайт посещают более 7 млн человек. Проект входит в список социально значимых ресурсов по версии Минцифры России, является резидентом «Сколково».