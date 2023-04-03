«Сбермаркет» запустил доставку из магазинов «Пятёрочка» на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» запустил доставку из торговой сети «Пятёрочка», которая входит в продуктовую розничную компанию X5 Group. Заказ можно оформить на сайте или в мобильном приложении, к сервису подключены три магазина недавно открывшиеся во Владивостоке и четыре — в Хабаровске.

Электронный каталог включает более 5 тыс. позиций и полностью соответствует ассортименту офлайн-магазинов «Пятёрочка». Местные жители могут заказать с доставкой до двери продукты питания, готовую еду, детские товары, косметику и товары для животных. Сборщики «Сбермаркета» тщательно выберут всё необходимое и бережно упакуют заказ, а курьеры бесплатно доставят его в течение часа.

Сергей Катасонов, директор по развитию бизнеса в «Сбермаркете», сказал: «Сбермаркет» продолжает активно развиваться в регионах и подключать новые точки, помогая россиянам быстро и выгодно покупать продукты онлайн. Запуск доставки из торговой сети «Пятёрочка», которая первой среди федерального продуктового ритейла вышла на рынок Владивостока и Хабаровска, — важный шаг в нашей работе. Теперь местные жители смогут покупать по выгодным ценам, не выходя из дома, не только продукцию местных производителей, но и товары, представленные в крупнейшей федеральной сети.

Х5 Group возникла более 25 лет назад из предпринимательской инициативы построить в России компанию современной розничной торговли по лучшим мировыми практикам. В 1995 г. был открыт первый «Перекрёсток», в 1999 г. — первая «Пятёрочка». «Сбермаркет» начал работать с командой Х5 Group в августе 2022 г. Сейчас доставка доступна в 110 городах, к ней подключено уже 5,2 тыс. магазинов «Пятёрочка».

Олег Казаков, руководитель управления электронной торговли территории «Восток» торговой сети «Пятёрочка», сказал: «Мы рады, что Сбермаркет смог оперативно подключиться к доставке из только что открывшихся магазинов «Пятёрочка» и поддержать выход торговой сети в новом регионе. Совместными усилиями мы предоставим жителям Дальнего Востока доступ к широкому ассортименту продуктов и других необходимых товаров».

«Сбермаркет» запустился на Дальнем Востоке в июле 2020 г. Сейчас сервис доступен в 12 городах региона: Владивостоке, Хабаровске, Якутске, Благовещенске, Улан-Удэ, Биробиджане, Чите, Петропавловске-Камчатском, Магадане, Южно-Сахалинске и Анадыре.