Билайн увеличил скорость YouTube и отклик в онлайн-играх на Дальнем Востоке

Билайн за счет межоператорского взаимодействия наладил межсетевой обмен через площадку JPNAP в Токио, а также в два раза увеличил пропускную способность существующего соединения с площадкой BBIX. Это позволило нарастить скорость загрузки контента в YouTube и увеличить более чем на 20% количество просматриваемых роликов в HD.

Японский маршрут позволяет получать интернет-трафик популярных зарубежных ресурсов из Японии, что существенно ближе для жителей региона, чем загрузка контента из Европы. Это влияет на скорость передачи и особенно заметно в онлайн-играх и при просмотре видео, в том числе, в YouTube. Скорость загрузки роликов на этом видеохостинге возросла, а адаптивные алгоритмы YouTube стали предлагать больше видеороликов в высоком качестве.

Так, по статистике сервиса Video Quality Report от Google, 91% просмотров роликов YouTube среди пользователей билайна из Хабаровска теперь происходит в HD-качестве, а прирост таких просмотров сразу после настройки соединения с Google в Японии (в марте 2023 г.) составил 21% год к году.

Еще одним нововведением стал обмен трафиком с Google в Японии через площадки межсетевого обмена, тогда как все остальные соединения с сетью этой компании — прямые. Этот способ был выбран в целях максимально эффективного использования каналов, где одновременно идет и трафик Google (в основном, YouTube) и другой интернет-трафик.

Константин Колесов, руководитель по стратегическому развитию передачи данных блока по операторскому бизнесу билайна: «Работа по расширению межоператорского взаимодействия в Японии велась на протяжении полугода. Было необходимо достичь договоренностей о взаимодействии с площадкой JPNAP, через которую мы сделали новые соединения и зарезервировали существующие, расширить имеющиеся присоединения c хорошо зарекомендовавшей себя площадкой BBIX, договориться с Google о подаче трафика через площадки межсетевого обмена, настроить и разбалансировать трафик на своей сети и при этом не перегрузить японские стыки. Улучшения затронули всех клиентов билайна на Дальнем Востоке, при этом никаких дополнительных действий со стороны пользователей для улучшения сервиса не требуется».

BBIX – одна из крупнейших площадок межсетевого обмена в Японии. Пиковая загрузка узла BBIX в Токио за последние 30 дней составила 4,34 Тбит/с. Через данную площадку возможно установить обмен трафиком с операторами связи Азии, мировыми контент-провайдерами, распространяющими трафик популярных сервисов, такими как Amazon web services, Google, Valve, Blizzard, Baidu, BIGO и др.

JPNAP входит в тройку точек обмена трафика в Японии по величине с пиковой загрузкой 3,48 Тбит/с на площадке Токио. Она предоставляет широкие возможности по организации связности с большим количеством владельцев и распространителей трафика крупнейших интернет-сервисов.

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