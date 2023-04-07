«Литрес» и Ozon объединили сервисы продаж цифровых товаров

«Литрес» и Ozon объединили сервисы продаж цифровых товаров. Ранее произведения из каталога книжного сервиса, около 50% от ассортимента «Литрес», на площадке были представлены по реферальной программе: пользователь выбирал книгу и для совершения покупки по ссылке переходил на сайт или в приложение «Литрес». Маркетплейс при этом получал отчисления за покупки. Другие цифровые товары были доступны к покупке по цифровому коду: пользователь получал его после оплаты товара на Ozon и самостоятельно активировал на сайте сервиса. Теперь «Литрес» и Ozon осуществили полноценную интеграцию продажи цифровых книг. На витрине маркетплейса будет представлен весь каталог платных книг из ассортимента сервиса — более 1 млн электронных и аудиокниг, спектаклей и подкастов, включая новинки, бестселлеры, а также книги digital-авторов «Литрес». Пользователи смогут совершить полный цикл покупки — от выбора книги до оплаты — на всех платформах Ozon, а читать и слушать — в удобном приложении «Литрес» или на сайте. При этом покупателям цифровых книг будут доступны все бонусы Ozon, которыми они привыкли пользоваться.

«Мы работаем с Ozon уже почти 10 лет, и полноценная интеграция продажи нашего ассортимента на маркетплейсе — большой этап в развитии сотрудничества двух современных технологических лидеров рынка в категории онлайн-продажи книг — бумажных и цифровых. Для нас это не только доступ к новой огромной аудитории пользователей, но и способ расширить читательский рынок в целом, увеличив процент потребления электронных и аудиокниг, а также усилить дистрибуцию книг издательств и авторов, представленных на «Литрес», в том числе и из самой быстрорастущей на рынке категории «самиздат». Мы рассчитываем, что по итогам 2023 г. наша выручка от продаж книг на Ozon составит не менее 5% от всей выручки ГК «Литрес». Для пользователей Ozon интеграция с «Литрес» — это возможность получить доступ к самому широкому каталогу цифровых книг в России и странах СНГ, совершая покупки в привычном для себя режиме со всеми преимуществами и бонусами маркетплейса, и читать и слушать книги в удобном приложении с гибкими настройками, бесшовно переходя на «Литрес», — сказал Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний «Литрес».

«Ozon начинал как интернет-магазин книг и до сих пор, несмотря на высокую базу, эта категория продолжает расти. При этом внутри категории мы видим наибольший потенциал за аудио и цифровыми книгами, которые уже набирают популярность в мире. По нашим прогнозам, их проникновение на российском книжном рынке вырастет до 21% к 2026 г. на фоне сокращения доли печатных книг. Поэтому мы первыми в e-commerce сделали бесшовную интеграцию самого большого каталога цифровых книг от ведущего сервиса «Литрес». Теперь ассортимент цифровых книг на Ozon вырос вдвое, а покупать их стало еще удобнее», — сказала Анна Карпова, директор по развитию бизнеса Ozon.

Процесс покупки цифровой книги на Ozon будет выглядеть следующим образом: пользователь выбирает произведение на витрине с цифровыми книгами, либо на единой карточке книги, на которой теперь интегрированы все доступные форматы произведения — бумажный, электронный и аудио. После чего он оплачивает книгу, и она попадает в его личный кабинет на маркетплейсе. Нажав кнопку «Читать на «Литрес», расположенную рядом с товаром, при первой покупке пользователь будет переадресован на форму авторизации «Литрес», с помощью которой он может зайти в свой существующий аккаунт на «Литрес» либо создать новый. После связки личных кабинетов Ozon и «Литрес», все покупки будут автоматически добавляться в аккаунт пользователя на «Литрес».