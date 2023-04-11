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VK открыла коммуникационную платформу VK Teams для разработчиков

Компании, которые используют VK Teams на своих или арендованных серверах, могут интегрировать в платформу собственные сервисы и мини-приложения. За счет этого любой бизнес может расширить возможности платформы и адаптировать их под свои уникальные задачи. Об этом CNews сообщили представители VK.

VK Teams объединяет мессенджер, приложения для планирования рабочего дня и постановки задач, почтовый сервис, календарь и другие инструменты. Партнеры, которые устанавливают платформу по модели on-premise — разворачивают на своей инфраструктуре — могут дополнять решения собственными полезными сервисами. Например, приложениями для адаптации новых сотрудников, работы с отпусками или для запроса бухгалтерских справок и другие.

«Многие популярные мессенджеры пошли по пути создания супераппов, а потом запустили версии для бизнеса. Команда VK изначально создавала VK Teams как коммуникационную платформу для корпоративной работы, а потом стала расширять ее функциональность дополнительными сервисами: интеграцией с почтой, календарем, таск-трекером и другими инструментами. Для того чтобы платформа была более гибкой и эффективной, партнеры могут кастомизировать ее под свои задачи и дополнять уникальными мини-приложениями», — сказал Михаил Чижиков, руководитель коммуникационных продуктов VK Tech.

Установка новых мини-приложений в VK Teams происходит через чат-бота, новым сервисом можно поделиться с коллегами по ссылке. Также предусмотрена установка мини-приложения у всех сотрудников — через панель администратора. Разработанные сервисы появляются у всех сотрудников в меню супераппа VK Teams — это обеспечивает быстрый доступ без перехода на другие сайты и приложения.

На данный момент разработчики могут создавать мини-приложения на HTML5 и JavaScript. В дальнейшем на платформе появится конструктор для простого и быстрого создания несложных сервисов.

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