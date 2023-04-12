Виртуальный ассистент «Сбера» поможет предпринимателям выбрать программу господдержки

Корпоративные клиенты «Сбера» могут узнать у виртуального ассистента «Салют», какие программы господдержки им доступны, и оформить кредит по сниженной ставке в «Сбербизнесе». Общаться с умным помощником можно как голосом, так и текстом. Выбрав подходящую программу, пользователь переходит в веб-версию «Сбербизнеса», где можно оформить заявку на кредит, причем некоторые поля уже заполнены. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Олег Семененко, начальник Управления GR и работы со специальными проектами Сбербанка: «Мы обучили виртуального ассистента «Салют» новому навыку: теперь он может консультировать предпринимателей по программам господдержки бизнеса. Умный помощник «Сбера» расскажет, какие программы льготного кредитования подойдут вашей компании, поможет подобрать оптимальную и переключит на предзаполненную форму кредитной заявки. При этом мы продолжаем расширять наш конструктор госпрограмм: в I квартале 2023 г. мы добавили в него еще шесть программ. Только за три месяца этого года с помощью сервиса наши корпоративные клиенты заключили 1600 выгодных сделок на 16 млрд руб.».

Конструктор программ господдержки — это сервис «Сбера», который упрощает предпринимателям доступ к льготным программам поддержки бизнеса. Сегодня в него входит 30 федеральных и региональных госпрограмм, детально прописаны требования к каждой из них, объем и тип поддержки. Проверить, какие программы доступны конкретной компании, очень просто: достаточно ввести ИНН. Конструктором можно пользоваться как на сайте Сбербанка, так и в системе интернет-банкинга «Сбербизнес» (в мобильной и веб-версии). За два года работы сервиса в нем совершено 19 580 сделок на общую сумму 164 млрд руб.

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