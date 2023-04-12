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Wildberries тестирует микроблоги в разделе цифрового контента

У авторов цифрового контента на портале «Wildberries цифровой» появилась возможность создавать микроблоги, выкладывать посты и формировать «новостные ленты» о своих товарах. Благодаря этому предприниматели смогут не только в онлайн-режиме отвечать на вопросы покупателей и получать от них обратную связь, но и делать предпоказы контента, размещать бонусные дополнения (например, вегетарианские аналоги своих рецептов), анонсировать новинки и осуществлять «прогрев» аудитории перед их запуском. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Новый инструмент позволит предпринимателям повышать качество своего контента и формировать аудиторию постоянных покупателей, увеличивать их лояльность, а следовательно – и свои продажи в онлайн-сегменте. Прямое взаимодействие с пользователями поможет быстрее ориентироваться в актуальных запросах аудитории и трендах, чтобы улучшать предложение для пользователей.

Новый бесплатный инструмент уже доступен для всех авторов портала «Wildberries цифровой», количество возможных сообщений от пользователей не ограничено.

Ранее Wildberries реализовал функционал чатов для всех продавцов физических товаров на своей основной платформе. В режиме реального времени предприниматели могут взаимодействовать с покупателями, отвечать на вопросы о товарах.

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