МТС на треть ускорила мобильный интернет в Орске

МТС усилила покрытие 4G в Орске Оренбургской области. За счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт LTE скорость мобильного интернета во втором по численности населения городе Оренбуржья выросла на треть.

В марте этого года МТС провела перераспределение частот (рефарминг) в Орске. Это позволило расширить зону LTE-покрытия и повысить скорость мобильного интернета в густонаселенных жилых микрорайонах, в популярных городских локациях и на магистралях города. Рост скорости также заметен в торгово-развлекательных и офисных центрах города, где ранее из-за особенностей архитектуры сигнал мог быть недостаточно устойчивым.

После перераспределения частот в сети 4G пользователи в часы максимальной нагрузки на сеть могут комфортно пользоваться мобильным интернетом, быстро загружать обновления, программы и онлайн-игры, общаться по видеосвязи и использовать онлайн-сервисы экосистемы МТС.

Рост скорости мобильного интернета и увеличение зоны LTE-покрытия в Орске также расширяет абонентам доступ к технологии VoLTE, которая позволяет совершать и принимать голосовые вызовы через 4G, разговаривать по смартфону, не прерывая интернет-сессию.

«Орск – второй по численности населения и промышленному значению город Оренбургской области. Кроме того, он входит в десятку городов России с наибольшей площадью. Перераспределение частот позволило быстро усилить сети 4G на больших территориях, в том числе в жилых кварталах и на магистралях, соединяющих удаленные районы города. Рост скорости заметен и в популярных местах отдыха, включая Центральный парк и Комсомольскую площадь, где жители и гости города любят фотографироваться на фоне Драматического театра, фонтана и с памятником знаменитому орскому пирожку», — отметил директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой.

Рефарминг в Орске является частью большой программы МТС по расширению зоны покрытия 4G в Оренбургской области. В феврале этого года МТС завершила рефарминг в Оренбурге, в течение года он пройдет и в других населенных пунктах области.