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«Яндекс драйв» расширил модельный ряд каршеринга кроссоверами Exeed LX и Chery Tiggo 4 Pro

«Драйв» продолжает поэтапно обновлять парк каршеринга во всех городах присутствия. С лета прошлого года сервис ввел в парк более 7000 новых автомобилей китайских автопроизводителей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс драйва».

Пользователям «Драйва» в Москве стали доступны новые автомобили — парк каршеринга в столице пополнили кроссоверы Exeed LX в комплектации Luxury и Chery Tiggo 4 Pro, всего – около 200 автомобилей. Арендовать новые машины могут пользователи старше 21 года со стажем более двух лет.

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Exeed LX

«Яндекс драйв» — каршеринг в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В парке сервиса — автомобили разных марок: от Geely Coolray и Volkswagen Polo до Audi A6 и Mercedes E200, электромобилей Nissan Leaf и минивэнов.

Кроссовер Exeed LX оснащен системами круиз- и климат-контроля. Также автомобиль оборудован 12,3-дюймовым цветным дисплеем с бортовым компьютером, беспроводной зарядкой для телефона и аудиосистемой премиум-класса Arkamys.

Chery Tiggo 4 Pro оснащен системой круиз-контроля и кондиционирования. Мультимедийная система автомобиля поддерживает работу с устройствами на базе iOS и Android.

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