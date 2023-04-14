Школьники Татарстана обменяли 155 тыс. пятерок на мобильный интернет Tele2

Подведены промежуточные итоги и наградили учеников, классы и школы, набравших максимальное количество отметок «отлично» и мегабайтов мобильного интернета в рамках проекта «Мегабайты за оценки». Совместный проект российского оператора мобильной связи Tele2 при поддержке Центра цифровой трансформации Республики Татарстан и Управления образования города Казани стартовал в феврале 2022 г. . Проект «Мегабайты за оценки» не имеет аналогов в России и поощряет интерес школьников к учебе, и реализуется при поддержке министерства цифрового развития республики и министерства образования и науки республики. Об этом CNews сообщили представители Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

Через приложение «Я – школьник» Tele2 начисляет детям трафик за пятерки по любым предметам. Общими усилиями участники проекта получили свыше 155 тыс. отличных оценок и обменяли их на 29 ТБ мобильного интернета.

По итогам двух месяцев работы сервиса самой активной отличницей стала третьеклассница МБОУ «Лицей №83 - Центр образования» Рената Нуруллина, она получила 38,6 ГБ, это 193 пятерки. У Ренаты также 39 отметок «отлично» по математике, это самое большое количество среди участников из Казани. В среднем звене лучшим оказался шестиклассник Матвей Ушанов из МБОУ «СОШ №137», в старшем – Анастасия Семенова, ученица девятого класса МБОУ «Школа №47».

Самым активным классом, участвующим в проекте, стал 7«А» «Гимназии №33». Титул наиболее интернет-активной школы достался ГАОУ «Адымнар-Казань». По русскому языку максимальное число пятерок на мегабайты обменяла Иркя Алтынбаева из МБОУ «Лицей №186 - «Перспектива», ей начислили 8,6 ГБ. По татарскому языку лидером стал Айрат Фазлиев, МБОУ «Школа №55», он пополнил свой мобильный баланс на 5 ГБ. Все участники церемонии награждения получили дипломы и сувениры от компании Tele2.

В числе самых активных участников проекта в республике также учащиеся из Азнакаева, Альметьевска, Заинска, Набережных Челнов и Нижнекамска. Всего на сегодня в проекте «Мегабайты за пятерки» зарегистрированы более 5500 школьников Татарстана. Для участия необходимо быть абонентом Tele2, пользоваться приложением «Я – школьник» и в нем пройти регистрацию в проекте «Мегабайты за оценки». Уже на следующей день за каждую оценку «отлично» участник получит по 200 МБ трафика. Важно, чтобы отметки были выставлены в электронный дневник учащегося.

Проект завершится 30 июня 2023 г.

Дмитрий Савенков, директор казанского филиала Tele2: «Иногда для отличной оценки школьникам нужно приложить чуть больше усилий, и мы надеемся, что проект «Мегабайты за оценки» станет для ребят хорошей мотивацией и весомым доводом в пользу успешной учебы. Дополнительный трафик – ценный цифровой ресурс, который можно расходовать по своему усмотрению, в том числе на образовательный и полезный контент. Мобильный интернет Tele2 доступен практически на всей территории республики, поэтому дополнительные мегабайты точно пригодятся».

Булат Габдрахманов, начальник отдела цифровой трансформации в сфере культуры, образования и молодежной политики ГКУ «Центр цифровой трансформации РТ»:

«Дети и подростки достаточно много времени проводят в смартфонах, расходуют мобильный интернет на игры и просмотр видео. Мы с своей стороны постоянно ищем новые инструменты развития и мотивации школьников, и проект Tele2 стал одним из них. Сейчас в него включились учащиеся практически из всех районов Татарстана, что показывает успешность инициативы. Это превосходный формат, чтобы дополнительно мотивировать ребят отлично учиться, двигаться вперед и пополнять баланс трафика».