Rugram и Litcovers представили сервис для создания обложек и иллюстраций с помощью ИИ

Технологичная издательская платформа Rugram реализовала возможность создания обложек книг и иллюстраций за несколько минут. Воспользоваться опцией бесплатно может любой желающий на сайте издательства.

«На книжном рынке впервые внедрена такая возможность издательством, такой повсеместной опции для писателей еще не было. Эксперименты — очень важная часть нашей работы сегодня. Но прежде чем внедрить это, мы тестировали и обучали алгоритмы более полугода. Уверены, что в ближайшее время большинство наших писателей и их читателей смогут оценить нововведение», — сказала Диана Смирнова, руководитель издательской платформы для независимых авторов.

В основе — работа с искусственным интеллектом, но она была выстроена по новому алгоритму команды из трех человек проекта Litcovers: обложки не только полностью генерируются нейросетью, но и дополнительно проходят через сотни фильтров, которые создали и постоянно совершенствуют профессиональные дизайнеры.

«Главные недостатки, которые приписывают работе искусственного интеллекта, особенно в области дизайна, — это нехватка эмоций в картинках и необходимость „пропускать итоговую работу через человека‟. Этим запуском мы постарались все это восполнить и сделать так, чтобы авторам не пришлось тратить много времени на поиск желаемого имиджа», — сказал Артем Мороз, основатель Litcovers.

Создание картинки состоит из трех этапов: текстовое описание — описание мира, героев, сюжета; подбор размера изображения; выбор стиля, пресетов — типа обложки, образа мира, атмосферы.

Уникальность сервиса заключается еще и в особом алгоритме, который для своей работы использует несколько нейросетей, а активировать его можно на этапе ввода текстового запроса. Он задействует нейросеть GPT4, прогонит его сразу через несколько созданных ИИ Stable Diffusionдля генерации изображений и выдаст максимально подходящий вариант, избавив от многочасовых просмотров примеров и их правок.

Количество бесплатных генераций не ограничено, автор платит до 312 руб. за одно изображение только за изображение, которое ему понравилось. Затем он переходит в раздел создания обложки, где останется выбрать шрифт, размер и положение текста, после чего можно скачать готовую обложку.