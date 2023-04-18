«Сбермаркет» подключил 49 гипермаркетов «Ашан» к услуге «Ашан авто»

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и торговая сеть «Ашан» подключили 49 гипермаркетов к услуге самовывоза покупок в багажник автомобиля «Ашан авто». Она запущена в гипермаркетах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани.

Главная цель проекта — сэкономить время клиента и ускорить получение заказов самовывозом — особенно удобным новый сервис окажется в дачный сезон для любителей загородных поездок. Теперь клиентам для получения заказа достаточно указать в отдельном поле мобильного приложения или сайта информацию о своем автомобиле, а по прибытии на парковку гипермаркета нажать в кнопку «Я на месте» – курьеры «Сбермаркета» принесут заказ и положат его прямо в багажник.

При использовании сервиса «Ашан авто» покупателю доступны все товары, представленные в ассортименте магазина. Сейчас чаще всего сервисом пользуются клиенты от 25 до 45 лет, их доля составляет 64%. Женщины пользуются «Ашан авто» почти вдвое активнее, чем мужчины, однако ни те, ни другие не ограничиваются только одним сервисом и выбирают разные форматы шоппинга в зависимости от текущей потребности.

В планах усилить покрытие «Ашан авто», запустить сервис в оставшихся гипермаркетах, а впоследствии — и в супермаркетах торговой сети.

«Многие покупатели начали пользоваться услугой “Ашан авто”, поскольку это удобно и можно бесплатно забрать заказ по дороге домой, на дачу или в гости. Новая опция помогает нашим клиентам существенно экономить время: чтобы забрать покупки, им даже не нужно выходить из машины, они получают свой заказ прямо на парковке и могут ехать дальше. Пользователи уже оценили эту услугу: средний чек в “Ашан авто” выше, чем в обычных заказах с доставкой, и составляет 3900 руб. Пик заказов с применением услуги приходится на пятницу: покупатели едут на дачи и по пути заезжают в магазины “Ашан”», — сказал директор по развитию бизнеса «Сбермаркета» Сергей Катасонов.

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«Сбермаркет» доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое более чем в 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. «Сбермаркет» обеспечивает доставку более чем из 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, «Лента», «Ашан», «Магнит» и «О’кей».

Торговая сеть «Ашан ритейл Россия» работает на российском рынке с 2002 г. и управляет 230 магазинами трех форматов: классические гипермаркеты, гипермаркеты формата «Сити» и супермаркеты. Штат компании - 30 тыс. сотрудников.