Wildberries запускает персональный рейтинг специалистов складов

Онлайн-площадка Wildberries продолжает расширять использование платформенных решений, которые позволяют оценить эффективность и личный вклад сотрудников и исполнителей, и предложить им новые задачи с высоким уровнем ответственности и доходов

Wildberries начинает применять электронную систему оценки в логистических центрах. Платформа уже использует ее для сотрудников пунктов выдачи заказах: оценки выставляют покупатели. Это позволяет в режиме реального времени получать объективные данные об уровне сервиса в ПВЗ и обратную связь от покупателей, выделять наиболее перспективных сотрудников и поощрять их. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Теперь же электронная аттестация появится еще и на складах онлайн-платформы. Система будет оценивать как качество выполнения исполнителями своих заданий (скорость сборки, приемки, сортировки товаров, потери), так и их персональные характеристики (лидерство, самостоятельность, умение решать проблемы, способность к обучению).

На первом этапе проекта исполнители будут самостоятельно оценивать взаимодействие друг с другом. Позднее к системе могут быть подключены и продавцы, которые начнут оценивать уровень сервиса при отгрузке товаров.

Исполнители на складах с высоким персональным рейтингом будут дополнительно поощряться онлайн-платформой: им откроется доступ к более ответственным задачам за повышенное денежное вознаграждение. В частности, появятся на выбор участки со сложной обработкой товаров - например, хрупкие и ценные предметы - работа с которыми требует наличие дополнительного опыта.

«Сейчас мы проводим тестирование новой системы: с помощью персонального рейтинга выделяем наиболее перспективных специалистов и исполнителей, а сотрудники HR принимают решение об их дальнейшем продвижении. После окончания тестового периода планируем полностью автоматизировать этот процесс: программа будет сама определять самых перспективных специалистов и открывать им доступ к сложным и более оплачиваемым участкам работы. Это позволит исключить влияние «человеческого фактора», сделает «электронную карьерную лестницу» в компании более понятной и прозрачной, а мы сможем и дальше расширять принципы платформенности в других подразделениях», — сказали представители Wildberries.

Во время тестового периода персональный рейтинг будет применяться в крупнейшем складе компании в Коледино Московской области. В дальнейшем – на всех логистических центрах.