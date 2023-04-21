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«Мегафон» модернизировал сеть в Мытищах

«Мегафон» завершил проект по улучшению качества связи в Мытищах, обеспечив высокоскоростным интернетом ЖК «Новое Медведково». В результате модернизации скорость передачи данных LTE увеличилась в несколько раз.

Проект реализован в микрорайоне крупного строящегося ЖК «Новое Медведково», ёмкость сети увеличена с учетом прогноза роста нагрузки – после сдачи в этом году объекта в эксплуатацию потребление мобильного трафика возрастет кратно.

Специалисты «Мегафона» модернизировали действующие базовые станции и построили новые, что позволило улучшить качество голосовых сервисов и передачи данных. Качество покрытия LTE было улучшено за счет использования диапазона LTE 1800, который обладает высокими скоростными характеристиками и проходимостью сотового сигнала через плотную застройку.

«Мегафон» расширил пропускную способность сети на треть, задействовав дополнительный частотный диапазон LTE 2600 – он обеспечивает максимальные скорости даже при высокой нагрузке на сеть. На действующие базовые станции были установлены дополнительные антенны с широкой диаграммой направленности для улучшения сигнала в жилом массиве, в частности на самых высоких этажах зданий. Теперь независимо от уровня нагрузок в каждой точке пользователи могут смотреть видео, играть в онлайн игры и отправлять сообщения в мессенджерах на максимальных скоростях.

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