МТС инвестирует до 1 млрд рублей в технологии динамического ретаргетинга

МТС объявила о планах инвестировать до 1 млрд руб. в технологии динамического ретаргетинга до 2026 г. В рамках собственной AdTech-вертикали компания планирует создать аналог рекламных продуктов ушедших из России компаний, которые позволяли участникам рынка электронной коммерции давать индивидуальные товарные рекомендации своим покупателям.

Динамический ретаргетинг – рекламный инструмент, который позволяет онлайн-ритейлерам и маркетплейсам показывать персонализированные рекламные объявления, сформированные на основании покупательского поведения. Продукт построен на больших данных и обучаемых ML-моделях, которые, анализируя прошлые действия покупателя, могут сгенерировать для него релевантные товарные рекомендации. МТС начала создание продукта в прошлом году. Одним из драйверов стал уход зарубежных компаний, которые предоставляли технологии динамического ретаргетинга на российском рынке.

В рамках цифрового проекта по разработке продукта МТС выделяет 2 ключевых этапа. Первый – это создание co-purchase-модели, которая на анализе данных будет формировать наиболее релевантные товарные рекомендации. На сегодняшний день разработка модели завершена, МТС проводит тестовые пилоты с несколькими игроками рынка электронной коммерции. Второй этап – это разработка и обучение модели, которая на базе обезличенных данных позволяет построить портрет покупательского поведения в интернете.

«2022 г. открыл для игроков рынка рекламных технологий окно возможностей. Из России ушли Google, Criteo и RTB House, которые были поставщиками технологий динамического ретаргетинга для e-com и маркетплейсов. Это и стало главным триггером к созданию нами собственной технологии показа персонализированных рекламных объявлений, основанных на поведении пользователя. Товарные рекомендации сегодня являются одним из важнейших инструментов e-commerce, а возможность выделять продукты, которые привлекут внимание покупателя, существенно влияет на выручку ритейлеров. Перед AdTech-командой МТС стоит очень амбициозная задача – заместить продукты, над которыми компании работали около 10 лет, за гораздо более короткий срок. Мы уверены в собственных силах: у нас есть уникальная Big Data и технологическая команда, которая умеет работать с этими данными, серверные мощности, ML-модели и финансовые инвестиции», – сказала директор по рекламным технологиям МТС Елена Мельникова.