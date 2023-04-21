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В поиске «Яндекса» появились подробные карточки лекарств — с аналогами и ценами

Теперь в ответ на поисковые запросы с названиями лекарств помимо ссылок на сайты «Яндекс» показывает карточки препаратов. В них отображается инструкция, альтернативы с тем же действующим веществом и стоимость средства на различных площадках. Пользователи увидят все важные сведения в одном месте и смогут сэкономить время на переходах по ссылкам. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сейчас в поиске «Яндекса» можно найти 12 млн предложений из 8000 аптек и маркетплейсов. Подробные карточки помогут сравнить цены на нужные лекарства в разных местах и выбрать самое выгодное предложение с учетом формы выпуска (например, суспензия или таблетки), дозировки и объема упаковки. Кроме того, карточки позволят быстро узнать о доступных аналогах. Это особенно полезно, когда необходимого препарата в наличии нигде нет.

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