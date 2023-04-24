Онлайн-путеводитель «Узнай Москву» стал удобнее для пользователей

Для удобства жителей и гостей столицы мобильное приложение интерактивного онлайн-гида «Узнай Москву» модернизировали. Обновление коснулось интерфейса, системы поиска контента и аудиогида. Сейчас в проекте представлено более 250 онлайн-экскурсий, описания и фотографии 2200 исторических зданий, 353 музеев и 690 памятников, биографии свыше 330 известных горожан разных лет. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«У пользователей приложения “Узнай Москву” появилось еще больше опций для планирования прогулок по столице и изучения ее истории. Одно из главных нововведений — возможность слушать аудиогид даже при выключенном экране смартфона. Обновлены и функции поиска — добавлены всплывающие подсказки и фильтры», — сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

При вводе запроса в поисковую строку система предлагает подсказки: уже по первым буквам напечатанного слова она найдет несколько возможных результатов. Кроме того, теперь можно задать радиус от одного до 50 км от текущей точки нахождения, поставить фильтр по районам, виду экскурсий (тематические, авторские, велосипедные и другие), наличию мультимедиа (видео, аудиогида, панорамы).

Переключаться между разделами стало проще благодаря новой кнопке, расположенной по центру нижней панели меню. При нажатии на нее пользователь видит все варианты и выбирает нужный — «Музеи», «Здания», «Места», «Маршруты», «Квизы», «Памятники», «Личности».

В обновленной версии добавлено описание каждого маршрута с указанием основных остановок и времени, которое он займет. Сэкономить заряд устройств позволит переключение на темный режим работы дисплея.