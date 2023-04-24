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«Якласс» бесплатно помогает региональным школам с низкими образовательными результатами

Технологическая компания «Якласс» проводит бесплатное сопровождение школ с низкими образовательными результатами. В рамках этой программы компания предоставляет дополнительные инструменты для повышения качества обучения. Проект распределен на весь учебный год. Об этом CNews сообщили представители компании «Якласс».

Совместно с Региональным институтом развития образования, ответственным за сопровождение школ с низкими образовательными результатами, утверждается список школ для участия в проекте. Затем для каждого учреждения разрабатывают индивидуальную карту мероприятий, в которую включают: обучающие вебинары для учителей, проведение диагностик готовности к ГИА, уровня функциональной грамотности у школьников и оценку предметных компетенций учителей.

Вся работа с детьми происходит на платформе «Якласс», которая генерирует индивидуальные варианты заданий для каждого ученика, что исключает возможность списывания. Также беспрерывно работает автоматическая проверка результатов работы, это позволяет снизить нагрузку с учителей. А во всех уроках есть пошаговое подробное объяснение правильного решения.

Программа распределена на весь учебный год, нагрузка в месяц составляет не более двух вебинаров. После прохождения проекта каждая школа получает сертификат о новых компетенциях.

Проект стартовал на платформе «Якласс» в 2019 г. За 2022 г. обучение прошли почти 2000 учеников.

«На платформе также используются технологии геймификации, которые сильно повышают мотивацию обучающихся. Исследование ScienceDirect показало, что обучение с элементами геймификации повышает успеваемость на 89,45% по сравнению с лекционным форматом», — отметила Екатерина Рыжова, директор «Якласс».

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«Якласс» — технологическая компания и резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», предоставляющая образовательные услуги для школьников, учителей и родителей. База «Якласс» содержит более 2 трлн заданий. Количество пользователей ресурса составляет почти 13 млн человек.

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