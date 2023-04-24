Yandex Cloud усилила безопасность разработки приложений в облаке

Облачная платформа Yandex Cloud открыла общий доступ к сканеру уязвимостей Vulnerability Scanner. С помощью технологии пользователи платформы смогут эффективнее оценивать и улучшать уровень безопасности при разработке своих ИТ-проектов в облаке. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Сканер является частью сервиса для управления контейнерными образами Yandex Container Registry и настраивается с помощью веб-интерфейса. Это позволит специалистам по ИБ и DevOps не тратить время на настройку и поддержку продукта, за это отвечает Yandex Cloud.

Технология проверяет на наличие уязвимостей образы, в которых содержатся компоненты и зависимости, необходимые для корректной работы приложений. Затем происходит сравнение содержимого выбранного образа с крупнейшими общеизвестными базами уязвимостей. В итоге пользователь получает подробный отчет с выявленными проблемами безопасности и возможными исправлениями. Кроме этого, пользователи могут управлять настройками Vulnerability Scanner. Например, включать автоматический режим сканирования для всех новых образов. Также можно выбрать тип сканирования - использовать функцию для целого реестра или отдельных репозиториев. В будущем появится возможность включать Vulnerability Scanner по расписанию.

«Значимое количество наших пользователей разрабатывают приложения на облачной платформе, чтобы сокращать time-to-market и облегчать организацию разработки. Поэтому мы уделяем особое внимание тому, чтобы разработка на облачной платформе была не только быстрой и удобной, но и безопасной. Появление сканера уязвимостей внутри Yandex Cloud позволит эффективнее выстраивать DevSecOps - практики безопасной разработки», – сказал Григорий Атрепьев, директор по продуктам Yandex Cloud.

Согласно статистике базы данных уязвимостей Vulners, в среднем в день появляется более 70 новых уязвимостей безопасности. Так, в 2022 г. по статистике Национального института стандартов и технологий США NIST был установлен антирекорд — верифицировано 25 тыс. новых уязвимостей.

Первые шесть сканирований с помощью Vulnerability Scanner бесплатны, далее стоимость за один скан составит 13 руб. Сканер можно встраивать в пайплайн разработки в рамках сервиса для управления DevOps-платформой Yandex Managed Service for GitLab. Это поможет усилить встроенные в сервис функции безопасности.