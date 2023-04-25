VK Play отчиталась за год работы с момента основания

Количество зарегистрированных аккаунтов на VK Play достигло отметки в 16,5 млн. При этом ежемесячная активная аудитория на конец I квартала 2023 г. составила более 13 млн пользователей.

С момента выхода VK Play Live из бета-тестирования в конце ноября 2022 г. к ней присоединилось более 20 тыс. стримеров, 9000 запускают стримы регулярно. За все время на VK Play Live было настримлено почти 1 млн часов (924 002 часа). За год на VK Play прошло почти 2000 турниров по популярным киберспортивным дисциплинам, в которых приняло участие более 600 тыс человек.

«За год VK Play вырос из амбициозного проекта в платформу, которую каждый день выбирают миллионы пользователей: они играют в игры, смотрят стримы и читают новости. За год к нам присоединились популярные стримеры, которые провели на стримах почти миллион часов, на платформе эксклюзивно вышла долгожданная игра Atomic Heart. Многое уже было сделано, дальше — больше. В первый год мы несомненно многого добились, и далее планируем развивать успех, предлагая то, что действительно нужно пользователям», — сказал Василий Магурян, CEO VK Play.

25 апреля 2023 г. VK Play исполняется год.

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VK Play — площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента. VK Play объединяет в себе все востребованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт и др. На площадке представлены игры на любой вкус — от легких головоломок до хардкорного экшена с возможностью запускать игры через сервис облачного гейминга с любого ПК. Для фанатов киберспорта VK Play также проводит любительские и профессиональные, открытые и эксклюзивные кибертурниры.