Количество пользователей мобильного приложения «Ярославская область транспорт» выросло более чем в три раза

Количество пользователей мобильного приложения «Ярославская область транспорт» увеличилось более чем в три раза после запуска модернизации пассажирского транспорта в Ярославском регионе. С 1 апреля 2023 г. цифровой сервис установили свыше 20 тыс. пассажиров. Общее количество пользователей – 32 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители компании «Датапакс».

«В рамках модернизации транспортной системы мы не только запускаем современные автобусы и оптимизируем маршруты, но и развиваем цифровые сервисы для пассажиров. В приложении «Ярославская область транспорт» обновили функционал, теперь в нем представлен весь общественный транспорт региона, в том числе и новые «Яавтобусы». Кроме того, пользователям стала доступна версия для слабовидящих, – сказала директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.

В мобильном приложении «Ярославская область транспорт» пользователь может отслеживать движение общественного транспорта на карте, просматривать историю своих поездок, узнавать расписание и актуальные транспортные новости, а также оплачивать проезд двумя бесконтактными способами. Сервис предлагает удобные варианты маршрутов и показывает, где при необходимости нужно сделать пересадку.

«Приложение не только позволяет экономить время при планировании маршрута, но и предоставляет пассажиру новые удобные способы оплаты. Чтобы оплатить проезд в смартфоне, нужно скачать приложение из Google Play или App Store, зарегистрироваться, привязать банковскую карту и включить геолокацию и Bluetooth. При входе в автобус размещенные в нем датчики узнают смартфон пассажира, и когда он откроет приложение, маршрут и стоимость будут определены автоматически. Останется только подтвердить оплату одним кликом, – отметил заместитель генерального директора «Датапакс» Максим Исаев.

При входе в автобус на городских маршрутах сразу придет уведомление о необходимости оплатить фиксированную стоимость поездки. На пригородных маршрутах дополнительно нужно указать конечную остановку. После оплаты пассажир получит электронный билет.

Также можно оплатить проезд, просканировав камерой смартфона QR-код на наклейках, размещенных внутри автобуса.

Ежедневно приложение используют порядка 6000 пассажиров – каждый пятый пользователь. В следующем обновлении у пассажиров появится возможность отфильтровать свои маршруты. Они смогут добавлять неограниченное количество маршрутов и отслеживать их местоположение на карте.

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«Датапакс» – российский разработчик ИТ-решений для пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок – конструктор цифровых сервисов для всех групп пользователей: органов власти, организаторов перевозок, перевозчиков и пассажиров. Программное обеспечение компании включает в себя максимальный набор функций для решения задач планирования, управления и контроля работы общественного транспорта.