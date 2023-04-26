CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce
|

Wildberries начнет применять принцип «нулевого эффекта» в партнерских самовывозах

Онлайн-платформа запускает принцип «нулевого эффекта» не только в собственных пунктах выдачи заказов, но и в партнерских. Это означает, что все собранные взыскания за подмены товаров Wildberries в равной пропорции направит обратно представителям партнерских ПВЗ.

Данный подход был запущен 21 апреля 2023 г. и применялся только для сотрудников собственных самовывозов. По предложению инициативной группы партнеров в комиссии при «Опоре России», которое утвердили в Wildberries, «нулевой принцип» теперь будет распространяться и на партнерские ПВЗ.

Дополнительные премиальные выплаты партнерам будут начисляться ежедневно, а выплаты происходить еженедельно. Первые перечисления в размере 40 млн руб. поступят уже сегодня, утверждают в Wildberries.

Также Wildberries разрабатывает новую мотивационную модель для ПВЗ, в которых нет утерянных и подменных товаров, или же их число минимально: таких наиболее ответственных партнеров компания будет дополнительно премировать.

«Нулевой принцип» – это новый уникальный подход Wildberries, который не имеет аналогов на рынке. Целью компании является не взыскание штрафов как таковых, а искоренение проблемных случаев подмен и утери товаров, которые приводят к убыткам продавцов на платформе», – отметили в пресс-службе Wildberries.

21 апреля в Wildberries и комиссия при «Опоре России» согласовали и запустили новый механизм контроля за подменами и утерей товаров в пунктах выдачи заказов. До этого в течение нескольких недель взыскания были «заморожены» компанией по требованию партнеров, что привело к увеличению числа подмен товаров на 50% на самовывозах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Госуслуги Израиля в коллапсе из-за криворуких программистов. Хакеры ежедневно их ломают, чтобы заработать. Власти бессильны

«Ростелеком» потратит больше миллиарда, чтобы сделать бесплатным онлайн-кинотеатр Wink

Microsoft устроила тотальную слежку за россиянами. Фиксируется каждое их действие в интернете

В Костроме запустили «горячую линию» на базе российского решения

МТС инвестировала 90 миллионов в компанию, обучающую сотрудников киберграмотности через провокации

В России запретят монополию App Store на приложения для iPhone. Закон уже написан

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Большая распродажа Dreame: какие пылесосы можно купить со скидкой

Лучшие ретро-консоли, которые можно купить сегодня: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще