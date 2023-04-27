Госинспекция по недвижимости и «Циан» начнут сотрудничество по борьбе с самостроем

Сотрудничество Госинспекции по недвижимости и технологичного сервиса по поиску недвижимости «Циан» позволит обезопасить арендаторов и потенциальных покупателей объектов недвижимости от приобретения самостроя. Маркировки, предупреждающие о наличии признаков самовольной постройки, появятся на сайте объявлений о продаже или аренде земельных участков и нежилых зданий в Москве. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

«Мы запускаем пилотный проект. Впервые заключено соглашение с «Циан» о взаимном сотрудничестве, направленное на снижение рисков приобретения незаконных построек в Москве и профилактику правонарушений, то есть создание условий к понуждению владельцев самостроя приводить их в соответствие с законодательством», - сказал Иван Бобров.

Он подчеркнул, что предметом такого партнерства является взаимодействие сторон с целью информирования потенциальных участников сделок с недвижимостью о наличии у объекта признаков самостроя путем маркирования объявлений на сайте «Циан».

Госинспекция по недвижимости на постоянной основе будет направлять в «Циан» и впоследствии актуализировать сведения об объектах с признаками самовольного строительствами.

«В случае размещения на сайте объявления о продаже или аренде объекта из актуального адресного списка контрольного ведомства, автоматически присваивается метка о наличии признаков самостроя у данного объекта. Таким образом, потенциальные участники сделки своевременно получат предупреждение и смогут сделать сознательный выбор, принять решение, взвесив все риски», - отметил Иван Бобров.

«Основным приоритетом для «Циан» является безопасность на всех этапах пути наших пользователей - от выбора недвижимости на сайте до проведения сделки с выбранным объектом. Поэтому информация, которая появляется на «Циан», должна быть достоверной и прозрачной - для этого мы предпринимаем максимум усилий. Сотрудничество с Госинспекцией по недвижимости - еще один важный шаг на пути к снижению рисков и нарушений в процессе поиска и осуществлении сделок с недвижимостью», - сказал Дмитрий Григорьев, генеральный директор «Циан».