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Работа со скриншотами в «Яндекс браузере» стала доступна на macOS и Linux

«Яндекс браузер» добавил на macOS и Linux инструмент для создания и редактирования скриншотов. Раньше эта функция работала только на Windows, теперь же она есть в «Браузере» для всех операционных систем. Для работы не требуется дополнительный софт — кнопка создания скриншота расположена на боковой панели «Браузера». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Функция позволяет сделать снимок веб-сайта или страницы целиком — например, если что-то осталось за пределами экрана и видно только при скроллинге. В таком скриншоте все страницы сохранятся единым файлом.

Вместе с возможностью делать скриншоты в «Браузере» доступна и их автоподгрузка в облако. Инструмент может сохранить все снимки экрана на «Яндекс диск» в папку «Скриншоты». Это поможет освободить компьютер от огромного количества неразобранных снимков и избавит от беспорядка на рабочем столе.

Чтобы пользоваться функцией сохранения по кнопке, нужно войти в профиль на «Яндексе». После сохранения скриншота в облаке ссылка копируется в буфер обмена, чтобы пользователи могли сразу же поделиться файлом. Также с помощью инструмента редактирования в «Браузере» можно расставить акценты и добавить свои комментарии поверх скриншота.

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