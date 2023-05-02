«Циан» заключил предварительный договор о приобретении SmartDeal

«Циан», онлайн-платформа объявлений о недвижимости, объявила, что заключила новый предварительный договор о приобретении 100% в уставном капитале ООО «Практика успеха» (SmartDeal).

Дочерняя компания группы «Циан», ООО «Айриэлтор», заключила новый предварительный договор о приобретении 100% доли владения SmartDeal — компании, предоставляющей сервис электронной регистрации и другие сопутствующие услуги для различных видов сделок с недвижимостью. Завершение сделки зависит от стандартных условий закрытия, а также от получения разрешения Правительственной комиссии Министерства финансов России. Об этом CNews сообщили представители «Циан».

Поскольку необходимые разрешения от регулирующих органов в соответствии с предыдущим предварительным договором, заключенным сторонами в отношении того же предмета в 2021 г., не были получены в срок, обозначенный в документе, стороны согласовали и подписали новое соглашение.

Компания «Практика успеха» была основана в 2017 г. и является одним из игроков на российском рынке электронной регистрации сделок с недвижимостью. Компания предоставляет услуги различным категориям клиентов, включая банки, застройщиков и агентов недвижимости. «Циан» и SmartDeal начали сотрудничество в начале 2021 г. в рамках работы над сервисом онлайн-транзакций — «Циан.сделка», который был запущен в октябре 2021 г.

Сделка по приобретению SmartDeal внесет вклад в развитие комплексной платформы для онлайн-транзакций «Циан» и повысит ценность продуктового предложения как для B2B-, так и для B2C-клиентов, позволяя усилить сервисы онлайн-транзакций, а также расширить линейку B2B-продуктов для риэлторов, девелоперов и банков.

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«Циан» – онлайн-платформа объявлений о недвижимости на российском рынке объявлений о недвижимости. Ежемесячно «Циан» посещают более 17 млн уникальных пользователей (по данным за IV квартал 2022 г.), которые хотят купить, продать или арендовать недвижимость, жилую или коммерческую. На «Циан» ежемесячно публикуется 1,9 млн актуальных объявлений от собственников и агентств недвижимости (по данным за IV квартал 2022 г.).