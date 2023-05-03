«ЮKassa» стала платежным сервисом для оплаты счетов и штрафов на «Госуслугах»

«ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») стала провайдером оплаты счетов, штрафов, налогов и госпошлин на портале «Госуслуги». Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Подключение «ЮKassa» к «Госуслугам» прошло в два этапа. В ноябре 2022 г. в приложении и на портале запустили SberPay, чтобы пользователи могли платить в пару кликов без ввода данных карты. Теперь на «Госуслугах» стали доступны также платежи картами разных банков и платежных сервисов. Владельцы карт «Мир» от «ЮMoney» и Сбербанка могут платить на «Госуслугах» с максимальной выгодой — комиссия за платеж составит всего 0,69%.

«Подключение «Госуслуг» к «ЮKassa» показало востребованность SberPay. Более 27% всех платежей — налогов, счетов, штрафов и госпошлин — приходится на этот способ. Пользователи ценят его за удобство и простоту. А запуск платежей банковскими картами показал нам, что, с точки зрения скорости, для пользователя важны не просто секунды — миллисекунды. Мир ускорился, и мы стараемся поддерживать этот ритм и опережать его», — сказала руководитель направления развития бизнеса в «ЮMoney» Екатерина Ласкова.

«ЮKassa» предлагает эквайринг и в онлайне, и в офлайне. Сейчас к сервису подключено более 180 тыс. магазинов и сайтов. С февраля 2023 г. «ЮKassa» помогает принимать платежи в сервисе «Парковки России» — это приложение для оплаты парковок в Москве и Санкт-Петербурге.

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«ЮMoney» — российская финтех-компания. «ЮMoney» предлагает пользователям электронный кошелек, а бизнесу — прием платежей через «ЮKassa». Команда «ЮMoney» работает в платежной индустрии более 20 лет.

Кошелек «ЮMoney» — сервис для платежей в онлайне и офлайне. Пользователи могут выпускать банковские карты, делать переводы, оплачивать товары и услуги, получать кэшбэк баллами, собирать деньги на подарки и другие цели. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 70 млн кошельков, выпущено более 2,8 млн пластиковых и 25 млн виртуальных карт. «ЮKassa» — сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney». «ЮKassa» создает решения для бизнеса любого размера. Основные продукты: прием платежей (более 10 способов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами, сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и другие.

Юридическое лицо «ЮMoney» и «ЮKassa» — ООО НКО «ЮМани».